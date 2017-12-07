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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Апатитах в филиале МАГУ состоялся отборочный этап чемпионата по кейсам «ЕвроХим»
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 16:53

В Апатитах в филиале МАГУ состоялся отборочный этап чемпионата по кейсам «ЕвроХим»


АПАТИТЫ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Заключительный отборочный этап чемпионата по кейсам «ЕвроХим» состоялся 5 декабря в филиале Мурманского арктического государственного университета в Апатитах, сообщают «Хибины.com».

«Перед вами стояли серьезные задачи, и вы проявили недюжинные способности в их решении. То, как вы проявите себя в конкурсе, эксперты оценят по достоинству. Уверенности и победы каждому!», – поприветствовал участников соревнований лиги «Горное Дело» заведующий кафедрой горного дела, наук о Земле и природообустройства Сергей Терещенко.

Согласно условиям соревнований по открытым горным работам, участники решали задачи по буровзрывочным работам, в ходе презентаций которых им предстояло предложить комплекс мероприятий по оптимизации технологических процессов и эксплуатации.

«Данный чемпионат является, прежде всего, инструментом для вашего развития и толчка вперед. Как работодатели, мы сегодня будем пристально за вами наблюдать!», – отметил  Дмитрий Кирпичёв, начальник отдела по работе с персоналом АО «Ковдорский ГОК».

Победила в отборочном этапе команда «Mining Team»: Григорий Гладышев, Дмитрий Глазков, Сергей Кубата и Дмитрий Платонов Дмитрий. Им предстоит принять участие в финале Чемпионата, который пройдет в Москве в феврале 2018 года.

«Впечатления остались только самые положительные. Я узнал еще некоторые факты про Ковдорское месторождение, которые ранее мне не были известны, и получил колоссальный опыт работы в команде», – рассказывает Кубата.

Отборочные этапы кейс-чемпионата стартовали в ноябре. Всего прошло 12 мероприятий в ведущих технических вузах России, а также в Казахском национальном исследовательском техническом университете им. К. И. Сатпаева и Таразском государственном университете им. М. Х. Дулати.

«Сегодня наша компания – одна из самых быстро развивающихся в мире. Мы и далее планируем расширяться, перед «ЕвроХим» стоит задача занять место в пятерке мировых лидеров производства. Поэтому компания заинтересована в активных и инициативных сотрудниках, и открывает все двери тем, кто нацелен на результат. Я когда-то так же сидел в лекционном зале и сейчас хочу сказать вам, что сильные всегда должны искать возможности развиваться – сегодня у вас такая возможность есть», – отметил заместитель начальника производства продукции органического синтеза АО «Невинномысский азот» Роман Коляда.

Компания «ЕвроХим» уделяет особое внимание  молодым специалистам. Победители Чемпионата смогут пройти практику в МХК «ЕвроХим» и принять участие в Слете молодых специалистов. Команда победителей Лиги «Горное дело» автоматически проходит в финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в 2018 году.

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