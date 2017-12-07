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О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
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Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В филармонии вручили премии губернатора одарённым детям и молодёжи
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 17:15

В филармонии вручили премии губернатора одарённым детям и молодёжи


МУРМАНСК/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной филармонии состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора одаренным детям и учащейся молодежи за серьёзные успехи в учебной, научной, художественно-культурной, спортивной и общественно полезной деятельности, а также лауреатам литературной премии имени Константина Баева и Александра Подстаницкого.

«Я хочу сказать «спасибо» всем тем, кто вас поддерживал — вашим родителям, тренерам, учителям, которые отдавали вам много своих душевных сил и знаний, сделали возможным для вас такие прорывы, успехи в вашей деятельности. Ребята, спасибо огромное и вам за нацеленность. Мы гордимся вами. Надеюсь, что в дальнейшем вы не оставите своих занятий и вами будет гордиться вся Россия. За вами будущее», – обратилась к собравшимся заместитель губернатора Инна Погребняк.

Церемония вручения – это возможность поощрить талант и трудолюбие, оказать материальную поддержку одарённым детям и молодёжи, а также стимулировать дальнейшее развитие деятельности среди подрастающего поколения.

Премии «Олимп» за успехи в учебной и научной деятельности удостоена мурманчанка Ксения Бричка – выпускница МГТУ, участница международного проекта «Комплексная транспортировка нефти в условиях Арктики», автор публикаций в российских и зарубежных научных журналах. В этой же номинации награжден кировчанин Евгений Михайлов, член научного общества гимназистов Хибинской гимназии, участник Всероссийского форума научной молодежи в Москве, автор исследования «Разработка системы дистанционного управления на примере работы робота-снегоуборщика». Он успешно представлял свой проект в Китае, заняв III место на Международных молодежных научно-технических соревнованиях. Премией отмечены успехи в области искусств североморца Никиты Витусевича, лауреата международных фортепьянных конкурсов, обладателя именной стипендии имени Э. С. Пастернак «Наши надежды». Павел Самусенко из Полярных Зорь стал лауреатом «Олимпа» за успехи в спортивной деятельности – он мастер спорта по плаванию, победитель Чемпионата и первенства СЗФО на дистанции 50 м на спине и баттерфляем, неоднократный победитель этапов Кубка России по плаванию. Участие в общественно полезной деятельности мурманчанки Ирины Гапоновой также отмечено премией – студентка МАГУ руководит региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», отмечена Благодарственным письмом за вклад в организацию проведения Дня Победы в Москве, организовала и провела патриотические акции, участвовала в работе окружного молодежного форума «Ладога».

Более 100 человек награждены премией губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи по итогам 2016-2017 учебного года. Список лауреатов представлен в официальном электронном бюллетене правительства.

Также состоялось награждение лауреатов литературной премии имени Баёва и Подстаницкого. В этом году в номинации «Проза» премия присуждена жительнице Мончегорска Руслане Стегура за повесть «51 килограмм провинции». В номинации «Поэзия» премия присуждена мурманчанкам Дарье Высоцкой («Будь на моей стороне») и Елене Ивановой («Гостика, Лена Бехова»). Решением конкурсной комиссии специальными дипломами премии отмечены мурманчане Павел Быченков и Иван Чернышов, а также жительница Мончегорска Александра Шашайдинова.

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