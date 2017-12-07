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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Количество студентов, получающих президентские гранты, растет
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 18:45

Количество студентов, получающих президентские гранты, растет


РОССИЯ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Программа грантов президента России для молодежи, проявившей выдающиеся способности в области науки, культуры и спорта, работает уже третий год. Она занимается поиском, поддержкой и сопровождением молодых талантов. О программе «Известиям» рассказала глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

«Суть программы проста: государство поддерживает грантами талантливых молодых людей сегодня, чтобы получить сильную интеллектуальную, творческую и спортивную элиту завтра. Ту, которая возьмет на себя заботу о будущем России, ее развитии и благополучии», – объяснила Шмелева.
Она отметила, что все участники программы берут на себя обязательства: государство будет ежемесячно выплачивать 20 тысяч рублей студентам, попавшим в программу. Студенты, в свою очередь, обязуются реализовать профессиональный потенциал в российских научных центрах, высокотехнологических компаниях, творческих и спортивных коллективах, а также после окончания учебного заведения работать в России по специальности не менее трех лет.

Если участнику программы необходимо будет уехать за границу после получения диплома, то ему придется вернуть деньги, потраченные в виде гранта за все годы учебы.

«С этого года на получение гранта могут претендовать студенты первых курсов не только вузов, но и колледжей. Еще одно важное изменение касается молодых людей, которые были призваны во время учебы на военную службу и ушли в академический отпуск. Теперь они не выбывают из программы. Корректировки необходимы», – рассказала Шмелева об изменениях в правилах предоставления гранта в 2017 году.

Глава фонда сказала, что количество учащихся, получающих гранты, растет, и к программе может присоединяться до 1,2 тысячи студентов первых курсов в год. Но практически каждый шестой участник выходит из программы, не продержавшись в ней и двух лет. Студенты должны регулярно подтверждать свое право на президентский грант успехами в учебе и в той сфере деятельности, которую участник выбрал. Иначе студент лишается гранта. Большинство грантополучателей учатся в российских вузах-лидерах.

«Мы последовательно, шаг за шагом, расширяем свои программы, а также круг профессионалов, партнеров и друзей, которые вовлечены в деятельность нашего фонда. Мы продолжаем работать и с выпускниками, и в 2018 значительно расширим научно-технологические образовательные межпредметные программы для студентов, получающих гранты президента», – рассказала.

Она отметила, что программу«поддерживает всё больше крупных и средних компаний», и это говорит о том, что «бизнес заинтересован в работе с одаренными детьми и молодежью, считает ее значимой и необходимой, в первую очередь для своего дела».

Фото: Наталья Ухова

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