Студент Мурманского педагогического колледжа – лауреат премии губернатора

08 Декабря 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – В областной филармонии состоялась церемония вручения премий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи. Поощрениями главы региона отмечены молодые люди, проявившие себя в науке и искусстве, спорте и общественной работе, а также лауреаты литературной премии.

В числе награждённых – студент Мурманского педагогического колледжа Денис Мельников. Премию губернатора он получил за успехи в учебной и научной деятельности. Напомним, Денис является победителем II регионального чемпионата WorldSkills Russia, отборочного чемпионата по Северо-Западному федеральному округу, финалистом национального чемпионата WSR в педагогической компетенции «Преподаватель в младших классах». Кроме того, он активный участник многих мероприятий, как в стенах колледжа, так и региональных, национальных и всемирных. Пример этому – недавнее участие Мельникова во Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который состоялся в Сочи.

Поздравляя от имени Марины Ковтун собравшихся в зале, заместитель главы региона Инна Погребняк отметила большое значение, которое правительство Мурманской области придает поддержке молодых талантов.

Награды Денису и другим участникам церемонии вручил заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Михаил Шилов. Он поздравил лауреатов премии и подчеркнул, что Мурманская область гордится такими людьми.

«Я очень счастлив, что правительство Мурманской области поддерживает молодых и талантливых ребят региона. Для меня сегодня очень волнительный день. И прежде всего, я хочу поблагодарить преподавателей, представителей администрации нашего колледжа за поддержку, советы и искреннюю любовь к студентам!», – поделился своими впечатлениями и эмоциями Денис Мельников.

Премии Губернатора Мурманской области – это возможность поощрить талант и трудолюбие, оказать материальную поддержку одарённым детям и молодёжи, а также стимулировать дальнейшее развитие позитивной деятельности среди подрастающего поколения. Премии вручаются ежегодно, начиная с 1993 года.