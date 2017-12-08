Стартуют состязания первого регионального конкурса научно-инженерных проектов «КвантоАрктика»

08 Декабря 2017 года, 13:20

МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Конкурс «КвантоАрктика» стартует 9 декабря в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».

Обучающиеся детского технопарка «Кванториум», объединившиеся в проектные команды, пройдут испытания научного квеста и получат задания для разработки конкурсных проектов.

Занятия в технопарке «Кванториуме» начались осенью этого года. Почти 300 ребят от 10 до 17 лет уже завершают обучение по программам вводного модуля в пяти квантумах «Кванториума».

Технопарк уже в полной мере продемонстрировал свой потенциал регионального центра развития научно-исследовательского и инженерно-технического творчества детей и молодежи. Для школьников Мурманска и области было организовано более 50 мероприятий.

С 10 по 18 декабря участники «КвантоАрктики» будут разрабатывать научные и инженерные продукты и готовиться к презентации проектов. 19 декабря в финальном этапе конкурса им предстоит защитить свои проекты перед жюри, в состав которого войдут представители ведущих предприятий региона, государственных органов исполнительной власти Мурманской области, ученые и педагоги.

Организаторы первого конкурса «КвантоАрктика» рассчитывают, что проекты кванторианцев смогут найти свое применение в производстве, и предприятия региона увидят в «Кванториуме» реального партнера в разработке новых научных и инженерных продуктов.