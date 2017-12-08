Школы Мурманской области вошли в рейтинг лучших в России

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Банк «Российский капитал»: Большой кредит для малого бизнеса Банк «Российский капитал»: Большой кредит для малого бизнеса
Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия»
Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день» Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день»
Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центре Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Костры, спецназ, эвакуация. Что же случилось в мурмашинской колонии строгого режима?
 
 
 
 

Курсы валют 08.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,3246
0,3609
1 USD
Доллар США
59,2948
0,3667
1 EUR
Евро
69,9323
0,2263
10 NOK
Норвежских крон
71,5879
0,4900
10 SEK
Шведских крон
70,2620
0,1454
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-13°
1.1 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Школы Мурманской области вошли в рейтинг лучших в России
08 Декабря 2017, 13:50
Школы Мурманской области вошли в рейтинг лучших в России
Впервые в истории в ноябре упали цены на продукты
08 Декабря 2017, 13:36
Впервые в истории в ноябре упали цены на продукты
Суд не смягчил наказание Макаровой, укравшей 37 млн
08 Декабря 2017, 12:10
Суд не смягчил наказание Макаровой, укравшей 37 млн
КС России обязал платить северные надбавки сверх МРОТ
08 Декабря 2017, 11:21
КС России обязал платить северные надбавки сверх МРОТ
 
 
 
 

Самое читаемое

Сотрудник полиции задержан по подозрению в совершении убийства
07 Декабря 2017, 15:12
В филармонии вручили премии губернатора одарённым детям и молодёжи
07 Декабря 2017, 17:15
Погода в регионе: морозы пойдут на убыль
08 Декабря 2017, 08:51
Полиция устанавливает очевидцев стрельбы в Мурманске
07 Декабря 2017, 18:00
Автомобиль врезался в остановочный комплекс
08 Декабря 2017, 12:46
В Мурманске состоится открытие ёлок
07 Декабря 2017, 16:37
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » Школы Мурманской области вошли в рейтинг лучших в России
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 13:50

Школы Мурманской области вошли в рейтинг лучших в России


РОССИЯ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге наградили лауреатов конкурса «100 лучших школ России-2017». Это самая престижная общественная награда в области образования.

Лауреатам вручили золотую медаль «100 лучших школ России-2017», которая подтверждается дипломом. Наград удостоились лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в образовании. Руководители учреждений получили почетный знак «Директор года-2017».

Мурманская гимназия №9 попала в топ-100 гимназий России. А в список лучших учреждений дополнительного образования вошли Кировская детская школа искусств имени А. С. Розанова, школа искусств №1 Оленегорска, Североморский учебный центр, Молочненская детская музыкальная школа, детская художественная школа Мурманска, детская школа искусств поселка Сафоново и Мурманская детско-юношеская спортивная школа №14 по танцевальному спорту.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Стартуют состязания первого регионального конкурса научно-инженерных проектов «КвантоАрктика»
2.
Ноябрьский грузооборот рыбного порта снизился на 22%
3.
Автомобиль врезался в остановочный комплекс
4.
Корабельные истребители авиаполков Северного флота приступили к ночным полётам
5.
Ловозеро, Мончегорск и Мурманск – лидеры конкурса «Города для детей»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта