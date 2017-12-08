Школы Мурманской области вошли в рейтинг лучших в России

РОССИЯ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге наградили лауреатов конкурса «100 лучших школ России-2017». Это самая престижная общественная награда в области образования.
Лауреатам вручили золотую медаль «100 лучших школ России-2017», которая подтверждается дипломом. Наград удостоились лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в образовании. Руководители учреждений получили почетный знак «Директор года-2017».
Мурманская гимназия №9 попала в топ-100 гимназий России. А в список лучших учреждений дополнительного образования вошли Кировская детская школа искусств имени А. С. Розанова, школа искусств №1 Оленегорска, Североморский учебный центр, Молочненская детская музыкальная школа, детская художественная школа Мурманска, детская школа искусств поселка Сафоново и Мурманская детско-юношеская спортивная школа №14 по танцевальному спорту.