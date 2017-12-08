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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Образование » При содействии ММТП мурманские школьники побывали в образовательном центре «Сириус»
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 14:15

При содействии ММТП мурманские школьники побывали в образовательном центре «Сириус»


СОЧИ/ 8 декабря – Специальная смена для детей и педагогов из регионов присутствия Сибирской угольной энергетической компании состоялась благодаря совместному проекту Образовательного Фонда «Талант и успех» и АО «СУЭК». Для участия в программе были приглашены 35 учащихся 9-11 классов, а также 22 педагога региональных образовательных учреждений.

Напомним, что образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан по инициативе Президента России Владимира Путина на базе олимпийской инфраструктуры.

При поддержке Мурманского морского торгового порта, главным акционером которого является АО «СУЭК», в знаменитом «Сириусе» побывали Екатерина Пирьян, ученица 10 класса мурманской гимназии №7 и Никита Гунин, ученик 9 класса мурманской гимназии №10. Именно они наиболее ярко проявили себя во время работы в летнем трудовом отряде, и эта поездка стала еще одним бонусом для ребят с активной жизненной позицией.

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Также в «Сириусе» прошла стажировку по программе «Методики и практики работы с одаренными школьниками в рамках проектной деятельности» директор подшефной Мурманскому морскому торговому порту гимназии №8 Ольга Дзюба. Ее повышение квалификации было направлено на формирование устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, которая базируется на государственно-частном партнерстве.

В образовательном центре школьники принимали участие дискуссиях, посещали лекции и семинары экспертов с мировыми именами. Для ребят были организованы экспериментальные работы и практические занятия, в том числе по темам, актуальным для СУЭКа. Школьники проектировали переносной индивидуальный модуль для контроля жизненных показателей работников, разрабатывали систему применения средств индивидуальной защиты, занимались программой привлечения квалифицированного персонала и решением других прикладных задач.

Обучение в «Сириусе» было ориентировано на развитие интереса к инновационной деятельности и формирование у участников современного бизнес-мышления, накопление знаний, приобретение компетенций, позволяющих активно и творчески участвовать в проектной деятельности.

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