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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

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Виктория Пиксендеева
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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Подведены итоги городского этапа соревнования «Безопасное колесо-2017»
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 18:00

Подведены итоги городского этапа соревнования «Безопасное колесо-2017»


МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения проводился на базе мурманской школы №23. В судействе принимали участие педагоги Центра детского и юношеского туризма, а также инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД.

На теоретическом экзамене «Знатоки ПДД» участники решали карточки с тестовыми заданиями, содержащими 20 вопросов и заданий из разделов «Обязанности пешеходов», «Сигналы светофора и регулировщика», «Проезд перекрестков», «Требования к движению велосипедистов и водителей мопедов», «Дорожные знаки».

В практической части нужно было оказать первую помощь пострадавшим в ДТП с применением перевязочных материалов, подручных общедоступных средств из автомобильной аптечки.

Задания на этапе «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагали проверку знаний основ безопасности и эрудиции участников. Команда должна была установить неправильные типы поведения велосипедистов и показать безопасный путь от школы до указанной точки, а также продемонстрировать знание устройства велосипеда.

Знания правил для велосипедистов и умение водить двухколесный транспорт школьники показали на этапе «Фигурное вождение велосипеда».

В актовом зале судьи оценивали творческие номера «Вместе – за безопасность дорожного движения», среди которых были речевки, стихи, сценки и театрализованные постановки.

В творческим конкурсе первое место было отдано команде школы №18. По результатам командного зачета лидером соревнования стал лицей №2, второе и третье места заняли школы №27 и №11.

Команды, ставшие победителем и призерами, примут участие в Региональном этапе конкурса, который пройдет в Мурманске весной 2018 года.

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