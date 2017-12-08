Подведены итоги городского этапа соревнования «Безопасное колесо-2017»

08 Декабря 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения проводился на базе мурманской школы №23. В судействе принимали участие педагоги Центра детского и юношеского туризма, а также инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД.

На теоретическом экзамене «Знатоки ПДД» участники решали карточки с тестовыми заданиями, содержащими 20 вопросов и заданий из разделов «Обязанности пешеходов», «Сигналы светофора и регулировщика», «Проезд перекрестков», «Требования к движению велосипедистов и водителей мопедов», «Дорожные знаки».

В практической части нужно было оказать первую помощь пострадавшим в ДТП с применением перевязочных материалов, подручных общедоступных средств из автомобильной аптечки.

Задания на этапе «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагали проверку знаний основ безопасности и эрудиции участников. Команда должна была установить неправильные типы поведения велосипедистов и показать безопасный путь от школы до указанной точки, а также продемонстрировать знание устройства велосипеда.

Знания правил для велосипедистов и умение водить двухколесный транспорт школьники показали на этапе «Фигурное вождение велосипеда».

В актовом зале судьи оценивали творческие номера «Вместе – за безопасность дорожного движения», среди которых были речевки, стихи, сценки и театрализованные постановки.

В творческим конкурсе первое место было отдано команде школы №18. По результатам командного зачета лидером соревнования стал лицей №2, второе и третье места заняли школы №27 и №11.

Команды, ставшие победителем и призерами, примут участие в Региональном этапе конкурса, который пройдет в Мурманске весной 2018 года.