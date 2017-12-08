В Апатитах прошел городской молодёжный форум «дорожная карта»

08 Декабря 2017 года, 16:03

АПАТИТЫ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Более 200 участников из школ, Апатитского политехнического колледжа, Кольского медицинского колледжа, Апатитского филиала МАГУ и Апатитского филиала МГТУ собрал на своей площадке Апатитский городской Дворец культуры.

«Вы знаете, молодежь – это самое продвинутое, но в то же время самое незащищенное население нашей страны, как говорит Владимир Путин. Но мы сегодня не будем говорить о грустном, мы сегодня собрались показать, как много у нас возможностей, как много можем сделать именно мы для остальной части молодежи города», – поприветствовала участников заместитель главы администрации Апатитов Светлана Кательникова.

Об участии во Всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме» и фестивале молодёжи рассказали члены молодёжного совета города. После этого участников ждала работа по пяти секциям: «Блогерство», «Продвижение проектов», «Будущие предприниматели», «Социальное проектирование», «Активный образ жизни».

«Очень здорово, что в нашем регионе проводятся такие мероприятия! Проведение молодежных форумов, мы надеемся, станет доброй традицией в каждом муниципальном образовании Мурманской области!», – говорит эксперт отдела по делам молодежи регионального Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Кристина Заборщикова.

Ведущими площадок выступили тренеры из Петрозаводска, Мурманска и Апатитов.