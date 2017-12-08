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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Апатитах прошел городской молодёжный форум «дорожная карта»
 
 
 
 
08 Декабря 2017 года, 16:03

В Апатитах прошел городской молодёжный форум «дорожная карта»


АПАТИТЫ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Более 200 участников из школ, Апатитского политехнического колледжа, Кольского медицинского колледжа, Апатитского филиала МАГУ и Апатитского филиала МГТУ собрал на своей площадке Апатитский городской Дворец культуры.

«Вы знаете, молодежь – это самое продвинутое, но в то же время самое незащищенное население нашей страны, как говорит Владимир Путин. Но мы сегодня не будем говорить о грустном, мы сегодня собрались показать, как много у нас возможностей, как много можем сделать именно мы для остальной части молодежи города», – поприветствовала участников заместитель главы администрации Апатитов Светлана Кательникова.

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Об участии во Всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме» и фестивале молодёжи рассказали члены молодёжного совета города. После этого участников ждала работа по пяти секциям: «Блогерство», «Продвижение проектов», «Будущие предприниматели», «Социальное проектирование», «Активный образ жизни».

«Очень здорово, что в нашем регионе проводятся такие мероприятия! Проведение молодежных форумов, мы надеемся, станет доброй традицией в каждом муниципальном образовании Мурманской области!», – говорит эксперт отдела по делам молодежи регионального Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Кристина Заборщикова.

Ведущими площадок выступили тренеры из Петрозаводска, Мурманска и Апатитов.

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