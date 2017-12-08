Самые талантливые школьники Мурманска соберутся в Президентской библиотеке

08 Декабря 2017 года, 16:46

РОССИЯ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – В Президентской библиотеке 11 декабря состоится финал первого кейс-чемпионата «Эврика. Образование будущего». В мероприятии примут участие более 80 школьников из Мурманска и Санкт-Петербурга. До попадания в финальный этап чемпионата учащиеся соревновались между собой на школьном и региональном уровнях.

Всего в чемпионате приняло участие более 2000 школьников. На первых этапах они разрабатывали концепцию создания школьного средства массовой информации. Среди идей – создание мобильного приложения, рассылающего домашние задания и другое. В качестве финального испытания школьников ждет кейс по теме «Экология», на решение которого будет отведено 10 дней.

«Эврика» – образовательный проект будущего, дополняющий школьную программу по основным предметам занятиями современного формата – решением кейсов. Проект реализуется фондом «Будущие лидеры», деятельность которого направлена на работу с талантливой молодёжью.