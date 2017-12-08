Мурманчане призывают власти запретить учёбу по субботам

09 Декабря 2017 года, 13:20

МУРМАНСК/ 9 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманчане создали петицию на сайте Change.org, в которой призывают федеральные власти отменить учёбу по субботам в средних школах в регионах Крайнего Севера.

«В России – пятидневная рабочая неделя. Для детей учеба в школе – это такая же работа, как и для взрослых, и они имеют такое же право на отдых, как и взрослые граждане РФ. В условиях Крайнего Севера эта проблема приобретает катастрофический характер для здоровья наших детей. Взрослые люди с трудом сохраняют работоспособность в период полярной ночи, в условиях, когда в течение зимы день фактически не наступает, всегда темно», – отмечают авторы петиции.

Пользователи, подписавшие петицию, в целом согласны с автором. Однако, некоторые считают, что данное обращение не совсе корректно сформулировано. «Необходимо пересмотр учебного плана. Например, увеличили часы на физкультуру, а реальных условий для проведения занятий нет», – пишут пользователи.

Петиция обращена к президенту, правительству и Роспотребнадзору. На момент подготовки этой публикации петиция собрала 270 (из 500 заявленных) голосов из Мурманской области, Вологды и других регионов севера России.