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Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
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Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманчане призывают власти запретить учёбу по субботам
 
 
 
 
09 Декабря 2017 года, 13:20

Мурманчане призывают власти запретить учёбу по субботам


МУРМАНСК/ 9 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманчане создали петицию на сайте Change.org, в которой призывают федеральные власти отменить учёбу по субботам в средних школах в регионах Крайнего Севера.

«В России – пятидневная рабочая неделя. Для детей учеба в школе – это такая же работа, как и для взрослых, и они имеют такое же право на отдых, как и взрослые граждане РФ. В условиях Крайнего Севера эта проблема приобретает катастрофический характер для здоровья наших детей. Взрослые люди с трудом сохраняют работоспособность в период полярной ночи, в условиях, когда в течение зимы день фактически не наступает, всегда темно», – отмечают авторы петиции.

Пользователи, подписавшие петицию, в целом согласны с автором. Однако, некоторые считают, что данное обращение не совсе корректно сформулировано. «Необходимо пересмотр учебного плана. Например, увеличили часы на физкультуру, а реальных условий для проведения занятий нет», – пишут пользователи.

Петиция обращена к президенту, правительству и Роспотребнадзору. На момент подготовки этой публикации петиция собрала 270 (из 500 заявленных) голосов из Мурманской области, Вологды и других регионов севера России.

 

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