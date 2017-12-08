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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В МАГУ открывается международная конференция «Развитие Арктических территорий: опыт, проблемы, перспективы»
 
 
 
 
11 Декабря 2017 года, 12:57

В МАГУ открывается международная конференция «Развитие Арктических территорий: опыт, проблемы, перспективы»

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МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ - С 12 по 15 декабря в Мурманском арктическом государственном университете пройдет международная научно-практическая конференция «Развитие Арктических территорий: опыт, проблемы, перспективы». Мероприятие реализуется в рамках стратегического проекта опорного вуза «МАГУ – интегратор науки в регионе».

На открытии конференции с приветственным словом выступят ректор МАГУ Андрей Михайлович Сергеев, министр экономического развития Мурманской области Елена Михайловна Тихонова, Генеральный консул Генерального консульства королевства Норвегия в г. Мурманске Эрик Сведал и Консул Консульства Финляндии в г. Мурманске Сари Кантола. Кроме того, на пленарное заседание в качестве спикеров приглашены первый заместитель гендиректора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Мамединович Кашка, директор ФГБНУ «ПИНРО» Константин Владимирович Древетняк.

Конференция будет посвящена обсуждению широкого круга вопросов, связанных с развитием Арктических территорий – от культуры и истории народов Севера до региональных научно-технических исследований. В программе конференции заседания секций, круглые столы и мастер-классы с участием представителей МГУ им. Ломоносова (г. Москва), РГГМУ (г. Санкт-Петербург), САФУ (г. Архангельск), институтов РАН, Университета Марии Кюри-Склодовской (Польша).

Открытие конференции состоится 12 декабря в 10.30 в актовом зале главного корпуса МАГУ по адресу: ул. Капитана Егорова, 15, 4 этаж.

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