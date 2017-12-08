В МАГУ открывается международная конференция «Развитие Арктических территорий: опыт, проблемы, перспективы»

11 Декабря 2017 года, 12:57

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ - С 12 по 15 декабря в Мурманском арктическом государственном университете пройдет международная научно-практическая конференция «Развитие Арктических территорий: опыт, проблемы, перспективы». Мероприятие реализуется в рамках стратегического проекта опорного вуза «МАГУ – интегратор науки в регионе».

На открытии конференции с приветственным словом выступят ректор МАГУ Андрей Михайлович Сергеев, министр экономического развития Мурманской области Елена Михайловна Тихонова, Генеральный консул Генерального консульства королевства Норвегия в г. Мурманске Эрик Сведал и Консул Консульства Финляндии в г. Мурманске Сари Кантола. Кроме того, на пленарное заседание в качестве спикеров приглашены первый заместитель гендиректора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Мамединович Кашка, директор ФГБНУ «ПИНРО» Константин Владимирович Древетняк.

Конференция будет посвящена обсуждению широкого круга вопросов, связанных с развитием Арктических территорий – от культуры и истории народов Севера до региональных научно-технических исследований. В программе конференции заседания секций, круглые столы и мастер-классы с участием представителей МГУ им. Ломоносова (г. Москва), РГГМУ (г. Санкт-Петербург), САФУ (г. Архангельск), институтов РАН, Университета Марии Кюри-Склодовской (Польша).

Открытие конференции состоится 12 декабря в 10.30 в актовом зале главного корпуса МАГУ по адресу: ул. Капитана Егорова, 15, 4 этаж.