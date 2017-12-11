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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Многие школьники из многодетных семей Петрозаводска могут остаться без обедов
 
 
 
 
11 Декабря 2017 года, 15:51

Многие школьники из многодетных семей Петрозаводска могут остаться без обедов


ПЕТРОЗАВОДСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Мэрия Петрозаводска 30 ноября подписала Постановление, согласно которому на бесплатный обед могут претендовать только те школьники, у которых среднедушевой доход в семье ниже 50% от прожиточного минимума.

Кроме того, если раньше тяжелое финансовое состояние необходимо было подтверждать раз в год, то теперь документы нужно будет приносить каждый квартал. Собрать справки до конца этого года большинство многодетных семей не успеет, поэтому с 1 января 2018 года многие дети останутся без бесплатных обедов, отмечает «Карелinform».

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  • вот скажите а на кой мне такие новости из Петрика ??? В Мурманске давно у многодетных есть дилемма или покормить детей или купить обувь/одежду , а всё по тому, что КМВ решила , что зажрались многодетные, нефиг детям в школе кушать за счёт бюджета... Для понимания питание школьника обходится в 2500-3000 в месяц и поверьте то, что там дают гораздо хуже заказных бизнес ланчей... во вторых отказаться от еды в школе и брать из дома НИЗЯ !!! Так что господа не надо удивляться, когда наши деньги будут голосовать против ВАС, вы им ровным счётом ничего не дали...
 
 
 
 
 
 
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