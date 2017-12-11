Многие школьники из многодетных семей Петрозаводска могут остаться без обедов

11 Декабря 2017 года, 15:51

ПЕТРОЗАВОДСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Мэрия Петрозаводска 30 ноября подписала Постановление, согласно которому на бесплатный обед могут претендовать только те школьники, у которых среднедушевой доход в семье ниже 50% от прожиточного минимума.

Кроме того, если раньше тяжелое финансовое состояние необходимо было подтверждать раз в год, то теперь документы нужно будет приносить каждый квартал. Собрать справки до конца этого года большинство многодетных семей не успеет, поэтому с 1 января 2018 года многие дети останутся без бесплатных обедов, отмечает «Карелinform».