ПосланиеКовтун: проблема очередей в детсады решена в 15 муниципалитетах региона

11 Декабря 2017 года, 16:05

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня очередь в детские сады полностью ликвидирована в 15 из 17 муниципалитетов Мурманской области, рассказала Марина Ковтун на итоговом докладе губернатора.

Через несколько дней будет введен в строй детский сад на 140 мест в Спутнике, до конца года завершится капремонт детских садов в Луостари и Мончегорске-12, сказала глава региона. После передачи в муниципальную собственность детсада Министерства обороны в Алакуртти проблема будет решена и в Кандалакшском районе.

«Очередь в детские сады для детей в возрасте до 3 лет сохраняется только в ЗАТО Североморск. Поэтому поручаю Министерству строительства и Министерству образования совместно с администрацией Североморска к апрелю будущего года обеспечить ввод в эксплуатацию и начало работы детского сада на 220 мест в Североморске-3», – заявила Ковтун.

Детский сад в Североморске-3 поручено ввести в эксплуатацию уже к апрелю 2018 года.

Кроме того, перегружены группы в детских садах в Полярном, здесь требуется строительство нового детсада на 140 мест. В связи с этим губернатор обратилась к администрации ЗАТО Александровск с просьбой обеспечить в 2018 году привязку проекта детского сада к выбранному земельному участку.

В 2019 году в Североморске будет начато строительство современной школы на 1200 мест. Регион на эти цели получит из федерального бюджета 750 млн рублей.

«Важнейшее качество хорошего образования – это его соответствие требованиям времени. В наш век бурного развития технологий, цифровой экономики, ломки стереотипного мышления необходимо непрерывное получение новых знаний и компетенций», – подчеркнула Ковтун.

Создаются образовательные центры поддержки одаренных детей – например, Региональный центр в Апатитах. А настоящим прорывом этого года стало открытие детского технопарка «Кванториум», считает губернатор.