МАГУ приглашает на областной семинар «Доступная среда в XXI веке»

12 Декабря 2017 года, 11:41

МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ - 13 декабря в рамках Программы стратегического развития опорного вуза Мурманский арктический государственный университет проводит региональный научно-практический семинар «Доступная среда в XXI веке».

Профессиональное сообщество, представители государственной власти, образования и культуры встретятся, чтобы обсудить пути создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на всех уровнях образования.

На открытии с приветственным словом выступят и.о. ректора МАГУ, проректор по учебной и воспитательной работе Анна Владимировна Гущина, министр социального развития Мурманской области Сергей Борисович Мякишев и министр образования и науки Мурманской области Наталия Николаевна Карпенко. На пленарном заседании слово возьмут руководители региональных общественных и государственных организаций по работе с инвалидами.

Во второй части программы мероприятия запланированы секции «Безграничные возможности Арктического региона» и «Перспектива применения технологии канистерапии в повышении качества жизни людей с ОВЗ». На данных площадках участники обсудят такие темы, как профессиональное определение подростков с ОВЗ, перспективы транспортного обслуживания лиц с ОВЗ в Мурманской области, реабилитационные возможности канистерапии и многие другие. Кроме того, на мероприятии будет организована фотозона с четвероногими питомцами от Клуба кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане», сделать фото с которыми смогут все желающие.

Результатом семинара станет выработка плана дальнейшего сотрудничества с общественными организациями по созданию универсальной безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в городе и области.

Открытие областного научно-практического семинара «Доступная среда в XXI веке» состоится 13 декабря в 10.00 в конференц-зале «Азимут 1» отеля «Азимут» (пр. Ленина, 82, 2 этаж).