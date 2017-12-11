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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » МАГУ приглашает на областной семинар «Доступная среда в XXI веке»
 
 
 
 
12 Декабря 2017 года, 11:41

МАГУ приглашает на областной семинар «Доступная среда в XXI веке»

12

МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ - 13 декабря в рамках Программы стратегического развития опорного вуза Мурманский арктический государственный университет проводит региональный научно-практический семинар «Доступная среда в XXI веке».

Профессиональное сообщество, представители государственной власти, образования и культуры встретятся, чтобы обсудить пути создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на всех уровнях образования.

На открытии с приветственным словом выступят и.о. ректора МАГУ, проректор по учебной и воспитательной работе Анна Владимировна Гущина, министр социального развития Мурманской области Сергей Борисович Мякишев и министр образования и науки Мурманской области Наталия Николаевна Карпенко. На пленарном заседании слово возьмут руководители региональных общественных и государственных организаций по работе с инвалидами.

Во второй части программы мероприятия запланированы секции «Безграничные возможности Арктического региона» и «Перспектива применения технологии канистерапии в повышении качества жизни людей с ОВЗ». На данных площадках участники обсудят такие темы, как профессиональное определение подростков с ОВЗ, перспективы транспортного обслуживания лиц с ОВЗ в Мурманской области, реабилитационные возможности канистерапии и многие другие. Кроме того, на мероприятии будет организована фотозона с четвероногими питомцами от Клуба кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане», сделать фото с которыми смогут все желающие.

Результатом семинара станет выработка плана дальнейшего сотрудничества с общественными организациями по созданию универсальной безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в городе и области.

Открытие областного научно-практического семинара «Доступная среда в XXI веке» состоится 13 декабря в 10.00 в конференц-зале «Азимут 1» отеля «Азимут» (пр. Ленина, 82, 2 этаж).

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