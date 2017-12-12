В Мурманске открылась выставка «Молодые инженеры Мурманска – 2017»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Банк «Российский капитал» - партнер для малого бизнеса Банк «Российский капитал» - партнер для малого бизнеса
Мурманский филармонический оркестр с программой «Зимняя фантазия в стиле…» Мурманский филармонический оркестр с программой «Зимняя фантазия в стиле…»
Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей
Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия»
Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске продолжается ремонт первого роддома
 
 
 
 

Курсы валют 12.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,2147
-0,8385
1 USD
Доллар США
59,2348
-0,0463
1 EUR
Евро
69,8023
0,1589
10 NOK
Норвежских крон
70,8677
-0,3203
10 SEK
Шведских крон
69,9282
0,1948
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-3°
0.6 м/с
давление 751.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Центр Кольского полуострова засыплет снегом
12 Декабря 2017, 16:19
Центр Кольского полуострова засыплет снегом
Мурманские университеты – на последних строчках рейтинга востребованности вузов
12 Декабря 2017, 16:08
Мурманские университеты – на последних строчках рейтинга востребованности вузов
Суд отказал экс-министру природы Мурманской области в «удобном» увольнении
12 Декабря 2017, 15:35
Суд отказал экс-министру природы Мурманской области в «удобном» увольнении
В Мурманской области задержали партию свинины «из будущего»
12 Декабря 2017, 14:45
В Мурманской области задержали партию свинины «из будущего»
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске вынесли приговор группе, пытавшейся похитить миллиард рублей из банка
11 Декабря 2017, 18:30
Водитель, попавший в ДТП в Кольском районе, умер в больнице
11 Декабря 2017, 16:50
За ночь в Мурманске произошло три возгорания автомобилей
12 Декабря 2017, 09:19
#ПосланиеКовтун: Мурманской области нужны 636 врачей
11 Декабря 2017, 16:46
#ПосланиеКовтун: наша общая задача – чтобы выборы президента прошли максимально открыто
11 Декабря 2017, 18:10
В Мурманске в результате лобового столкновения автомобилей пострадала 6-летняя девочка
12 Декабря 2017, 10:45
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » В Мурманске открылась выставка «Молодые инженеры Мурманска – 2017»
 
 
 
 
12 Декабря 2017 года, 15:50

В Мурманске открылась выставка «Молодые инженеры Мурманска – 2017»


МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ - В Мурманском политехническом лицее открылась III муниципальная выставка научно-технического творчества учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2017». В ней принимают участие школьники, студенты колледжей и вузов города.

«Выставка стала хорошей городской традицией. Для юных исследователей это прекрасная возможность проявить себя, продемонстрировать высокий уровень работ и обменяться опытом, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Важно, что сфера применения исследований очень широка».

На выставке представлены около 40 работ в области информационных технологий, программирования, радиоэлектроники, автоматики, промышленной робототехники. Наиболее перспективным проектам по решению жюри будут присуждены гранты, которые юные инженеры смогут потратить на приобретение необходимых для исследования материалов, оборудования, программного обеспечения, типографские расходы.

Из года в год возрастает количество участников выставки, сложность и значимость проектов, увеличивается интерес молодежи города к техническому творчеству и инженерному образованию.

«В этом году выставка вызвала небывалый интерес: для участия в ней заявились 56 молодых исследователей. Сегодня ее целью является не только популяризация инженерных специальностей, но и внедрение новых технологий», – рассказала директор Мурманского политехнического лицея Татьяна Шовская.

АГМ

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта