Мурманские университеты – на последних строчках рейтинга востребованности вузов

12 Декабря 2017 года, 16:08

РОССИЯ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Национальный рейтинг вузов России, который показывает их востребованность со стороны российской экономики, представлен 12 декабря проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».

В исследование вошли 448 вузов. Оценка проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, востребованность научно-исследовательского продукта (методика).

В рейтинг вошли 127 инженерных вузов, 89 классических университетов, 54 сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сферы управления, 69 гуманитарных вузов и 48 медицинских вузов. В исследование не включены филиалы, высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры и военного профиля.

Среди инженерных вузов лидируют Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

Мурманский государственный технический университет в данной категории занял 107 место из 127. Доля выпускников, получивших направление на работу – 0%, доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов – 7,14%, i-индекс цитирования трудов сотрудников организации – 13.

Первые места среди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов заняли Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Московский городской педагогический университет и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

В рейтинге гуманитарных вузов Мурманский арктический государственный университет занял 65 место из 69. Доля выпускников, получивших направление на работу – 3,5%, доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов – 2,58%, i-индекс цитирования трудов сотрудников организации – 5.

В тройке лидеров среди классических университетов – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

В номинации «сельскохозяйственные вузы» лидируют Ставропольский государственный аграрный университет и Кубанский государственный аграрный университет.

Среди вузов экономического, финансового и юридического профиля лучшими стали Российская экономическая школа, Московская высшая школа социальных и экономических наук и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

В номинации «медицинские вузы» лидируют Нижегородская государственная медицинская академия, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.