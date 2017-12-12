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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Би-порт
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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » 20 декабря в Мурманском индустриальном колледже День открытых дверей
 
 
 
 
13 Декабря 2017 года, 09:15

20 декабря в Мурманском индустриальном колледже День открытых дверей

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Мурманский индустриальный колледж приглашает выпускников школ и их родителей 20 декабря 2017 года (среда) с 14-00 часов на День открытых дверей, который состоится по адресу: г.Мурманск, ул.Подгорная, 80, актовый зал.

На Дне открытых дверей вы сможете:

  • получить информацию по профессиям и специальностям;
  • ознакомиться с правилами приема в ГАПОУ МО «МИК» и перечнем вступительных испытаний;
  • задать вопросы представителям колледжа лично или по электронной почте: gregor@murindkol.ru;
  • проконсультироваться с сотрудниками приемной комиссии;
  • осмотреть аудитории, компьютерные классы и лаборатории;
  • узнать о студенческой жизни и практике студентов.

Телефоны для справок: (8152) 47-33-87 – приемная комиссия, (8152) 47-29-59 – директор.

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