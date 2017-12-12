20 декабря в Мурманском индустриальном колледже День открытых дверей

Мурманский индустриальный колледж приглашает выпускников школ и их родителей 20 декабря 2017 года (среда) с 14-00 часов на День открытых дверей, который состоится по адресу: г.Мурманск, ул.Подгорная, 80, актовый зал.
На Дне открытых дверей вы сможете:
- получить информацию по профессиям и специальностям;
- ознакомиться с правилами приема в ГАПОУ МО «МИК» и перечнем вступительных испытаний;
- задать вопросы представителям колледжа лично или по электронной почте: gregor@murindkol.ru;
- проконсультироваться с сотрудниками приемной комиссии;
- осмотреть аудитории, компьютерные классы и лаборатории;
- узнать о студенческой жизни и практике студентов.
Телефоны для справок: (8152) 47-33-87 – приемная комиссия, (8152) 47-29-59 – директор.