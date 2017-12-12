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Жизнь в Мурманске


Сари
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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » МАГУ, власть и бизнес обсудят создание кластера северного дизайна
 
 
 
 
13 Декабря 2017 года, 11:30

МАГУ, власть и бизнес обсудят создание кластера северного дизайна


МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ - 14 и 15 декабря Мурманский арктический государственный университет примет участие в организации и проведении стратегической сессии по созданию кластера северного дизайна Мурманской области. Мероприятие проводится совместно с Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Центром кластерного развития.

Откроет двухдневную сессию министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова. Модератором выступит внешний эксперт, урбанист, преподаватель кафедры философии МГУ им. Ломоносова и Московской школы управления Сколково Святослав Мурунов.

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Программа мероприятия поделена на две части. Первая – деловая – посвящена обсуждению перспектив создания и развития кластера как базового инструмента повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий региона в сфере дизайна. Во второй день пройдет экспертная часть программы. В ее рамках планируется провести согласование интересов ключевых групп участников кластера, общих целей и задач по его созданию и развитию.

Участниками стратегической сессии станут эксперты, представители малого и среднего предпринимательства, федеральных и региональных органов исполнительной власти, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, СТПП, общественной организации «Опора России» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

По итогам сессии будет определен план работ по созданию и развитию кластера северного дизайна, согласованы координаторы и кураторы его реализации со стороны исполнительной власти региона и местного бизнеса.

Мероприятие пройдет на площадке конгресс-отеля «Меридиан». Начало 14 декабря в 15.30.

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