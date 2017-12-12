МАГУ, власть и бизнес обсудят создание кластера северного дизайна

13 Декабря 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ - 14 и 15 декабря Мурманский арктический государственный университет примет участие в организации и проведении стратегической сессии по созданию кластера северного дизайна Мурманской области. Мероприятие проводится совместно с Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Центром кластерного развития.

Откроет двухдневную сессию министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова. Модератором выступит внешний эксперт, урбанист, преподаватель кафедры философии МГУ им. Ломоносова и Московской школы управления Сколково Святослав Мурунов.

Программа мероприятия поделена на две части. Первая – деловая – посвящена обсуждению перспектив создания и развития кластера как базового инструмента повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий региона в сфере дизайна. Во второй день пройдет экспертная часть программы. В ее рамках планируется провести согласование интересов ключевых групп участников кластера, общих целей и задач по его созданию и развитию.

Участниками стратегической сессии станут эксперты, представители малого и среднего предпринимательства, федеральных и региональных органов исполнительной власти, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, СТПП, общественной организации «Опора России» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

По итогам сессии будет определен план работ по созданию и развитию кластера северного дизайна, согласованы координаторы и кураторы его реализации со стороны исполнительной власти региона и местного бизнеса.

Мероприятие пройдет на площадке конгресс-отеля «Меридиан». Начало 14 декабря в 15.30.