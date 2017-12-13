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Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Старейшая школа Ковдорского района отмечает 95-летие
 
 
 
 
13 Декабря 2017 года, 15:57

Старейшая школа Ковдорского района отмечает 95-летие


ЕНСКИЙ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – В посёлке Ёнском средняя общеобразовательная школа №4, старейшая школа Ковдорского района, 16 декабря отметит свой 95-летний юбилей.

История школы начинается с 1922 года. Учились дети не более четырех лет, преподавание велось на финском языке. В 1937 году перешли на обучение на русском языке.

В 1954 году в посёлке Ёнском открылась начальная школа. Дети старших классов учились в колхозе «Ёна», в семилетке. В 1959 году в поселке открыли семилетнюю школу, позднее появилась пристройка для спортзала. В 1971 году школа была преобразована в среднюю, а в 1972 году состоялся первый выпуск. В 1976 году у школы появилось новое современное здание.

В мае 2006 года школа №4 выиграла миллионный грант в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2008 году школа была награждена Правительственной наградой – Почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».

В 2009 году школа стала победителем конкурса «Лучшие школы Мурманской области: от профессионализма учителя к компетентному выпускнику» в номинации «Лучшая сельская школа Мурманской области». В подарок она получила мобильный компьютерный класс, цифровую лабораторию и денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

В 2011 году школа стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Мурманской области «Лучшие школы Мурманской области – 2011» в номинации «Лучшая сельская школа Мурманской области» и получила денежную премию в размере 500 тысяч рублей. В этом же году коллективу вручено Благодарственное письмо Мурманской областной Думы за достигнутые успехи в организации учебно-воспитательного процесса и в связи с профессиональным праздником Днем учителя.

Торжественный вечер, посвященный юбилею, начнется 16 декабря в 16:00 в здании школы.

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