В МАГУ пройдет фестиваль православной песни «Под сенью Трифона»

13 Декабря 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ - 14 декабря в 16.00 в актовом зале МАГУ состоится 1-й конкурсный концерт фестиваля православной песни «Под сенью Трифона». В этот день пройдет отбор лучших исполнителей в номинации «Солист».

Фестиваль «Под сенью Трифона» учрежден одноименным Паломническим духовно-культурным просветительским центром совместно с областным комитетом по культуре и искусству в 2013 году. Событие проводится один раз в два года в память о просветителе Кольской земли преподобном Трифоне Печенгском. В этом году фестиваль также посвящен памяти мурманского поэта Николая Колычева, ушедшего из жизни 6 июля 2017 года.

«Под сенью Трифона» в этом году соберутся поэты, музыканты, авторы и исполнители песен из разных уголков России — Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Дубны, Череповца. В состав конкурсного жюри войдут местные представители духовенства и культуры. В роли почетного председателя жюри выступит митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.

Лауреаты и дипломанты фестиваля будут награждены ценными подарками на заключительном концерте 17 декабря в 15.00 в актовом зале МАГУ (ул. Егорова, 15, 4 этаж).

Послушать талантливых исполнителей приглашаются все желающие, вход свободный.