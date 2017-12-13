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О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

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Сергей Агарков:

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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Решения об объединении МАГУ и МГТУ пока что нет
 
 
 
 
13 Декабря 2017 года, 16:55

Решения об объединении МАГУ и МГТУ пока что нет


МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – По пятибалльной шкале Министерству образования Мурманской области можно поставить шесть баллов, заявила заместитель губернатора Инна Погребняк.

«Из наиболее значительных шагов я считаю открытие технопарка «Кванториум», где установлено суперсовременное оборудование. Большое достижение – ввод в эксплуатацию детского сада в Спутнике, продолжаем строить детсад в Североморске-3. В 2018 год мы входим с проектом строительства школы в ЗАТО Североморске – это будет новая современная школа, отвечающая всем требованиям», – рассказала Погребняк.

Сейчас готовится строительство детсада в Полярном. Объявленная президентом программа создания ясельных групп актуальна в Североморске, Печенге и Полярном.

Значительным успехом является проведение чемпионата «Абилимпикс» – это конкурс профессионального мастерства для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, студенты Мурманской области успешно приняли участие в Чемпионате мира WorldSkills Competitions.

«В 2018 году мы продолжим реализацию проектов, которые ведем в течение нескольких лет, – сообщила министр образования и науки региона Наталия Карпенко. – Это и «Доступная среда», и проект, связанный со спортзалами сельских школ. Продолжим работу по созданию системы ранней помощи, войдем в число 12 субъектов, которые будут заниматься созданием служб. Сегодня у нас их 10. Значимым проектом будет работа со школами, где результаты ниже, чем в среднем по области».

Что касается слияния высших учебных заведений региона, МГТУ и МАГУ, то все вопросы будет решать Министерство образования и науки России. На данный момент решения об объединении нет, но позиция министерства, подчеркнула Погребняк, все-таки держать курс на слияние вузов.

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  • (МГТУ + МАГУ) : 2 = Аркт. ГПТУ?
 
 
 
 
 
 
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