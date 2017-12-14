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О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

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Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Главная » Образование » Мурманские школьники приглашены на крупнейший химический турнир России
 
 
 
 
14 Декабря 2017 года, 14:25

Мурманские школьники приглашены на крупнейший химический турнир России


МУРМАНСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – На базе Мурманского академического лицея 10 декабря прошел IIМурманский химический турнир  – региональный этап Межрегионального химического турнира. Участие в нём приняли восемь команд школьников из Мурманска и Кировска.

Абсолютным победителем стала команда «Выпавшие в осадок» из Мурманского политехнического лицея. Второе место заняла команда «Кварки», представляющая гимназию №10 Мурманска. Диплом третьей степени получила команда «69 параллель» от Мурманского академического лицея.

Команда «Выпавшие в осадок» будет представлять Мурманскую область на заключительном этапе IV Межрегионального химического турнира, который состоится в начале 2018 года в Москве. В свою очередь, его победитель будет представлять Россию на IChTo-2018 – Международном химическом турнире.

Химический турнир – это командное творческое соревнование для школьников в формате мини-конференции. Участники решают заранее известные задачи «открытого типа» (не имеющие единственно верного решения), после чего составляют презентации и защищают решения в ходе «химических боев» – доклада с оппонированием и рецензированием.

Тема турнира этого учебного года – «Химия и искусство». Участники предлагают, как с помощью химических реакций можно сыграть простую мелодию или определить подлинность античной статуи.

Межрегиональный химический турнир появился как логическое продолжение Московского турнира, впервые организованного в 2011 году. Всего за семилетнюю историю мероприятия в нем приняло участие свыше шести тысяч школьников из 72 регионов России, а также учащиеся из ближнего и дальнего зарубежья.

Химический турнир проводится в Мурманске во второй раз. Всего в этом году планируется 39 региональных этапов.

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