В МАГУ прошел круглый стол о возможностях дополнительного образования

15 Декабря 2017 года, 12:40

МУРМАНСК/ 15 декабря - 14 декабря 2017 года в рамках работы Арктического ресурсного центра (АРКЦ) МАГУ был проведён круглый стол на тему «Возможности дополнительного профессионального образования в современных реалиях» для старост, кураторов групп, работодателей и всех заинтересованных лиц.

Открыла мероприятие проект-менеджер АРКЦ Цветкова Елена Юрьевна с рассказом о миссии, целях и задачах работы центра. Сотрудники отдела инновационного развития (ОИР) МАГУ представили информацию о состоянии дополнительного образования в университете.

Начальник ОИР Лариса Борисовна Мананкова рассказала о значении и возможностях дополнительного профессионального образования, перечислила предлагаемые программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, привела примеры взаимодействия с заказчиками программ. Специалист по УМР Юлия Нурхасымовна Султанбаева подробно проинформировала слушателей об одной из самых востребованных программ профессиональной переподготовки — «Государственное и муниципальное управление».

Щур Юлия Сергеевна, специалист по УМР, рассказала об очень интересной программе повышения квалификации — «Основы экскурсионного дела», учиться на которую приходят как студенты, так и действующие экскурсоводы. Специалист по УМР Ольга Сергеевна Бронская в необычной форме раскрыла «секреты» появления новых значимых программ на примере программы профессиональной переподготовки «Художественное образование и медиадизайн».

Интересным было выступление выпускницы МАГУ Алёны Геннадьевны Бахтиной, которая за годы учёбы, помимо основной образовательной программы, освоила две дополнительные, в результате вышла из университета с тремя дипломами!

Представитель компании «Альфа — страхование» Григорович Антонина Ивановна завершила мероприятие, рассказав о видах и возможностях страхования. Гостья чётко сформулировала проблему массовой безграмотности не только страхующихся, но и страховых агентов, и внесла предложение разработать и активно реализовывать программу повышения квалификации.

Участники встречи внимательно слушали спикеров, задавали вопросы. В конце мероприятия организаторы предоставили слушателям буклеты для изучения информации и донесения её до других студентов.