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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Би-порт
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Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Праздник открытия школы развития «Академия успеха»
 
 
 
 
15 Декабря 2017 года, 14:31

Праздник открытия школы развития «Академия успеха»


МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ - 16 декабря 2017 года в 15.00 на факультете математики, экономики и ИТ МАГУ состоится торжественное открытие школы развития «Академия успеха». В программе праздника: концертные номера, викторина и подведение итогов творческого конкурса «Моя Академия!». Приглашаются все обучающиеся, а также их родители. Школа развития «Академия успеха» организована в рамках стратегического проекта «Арктика. Образование. Перезагрузка» программы развития МАГУ как опорного вуза региона. С 1 декабря в рамках творческих лабораторий начали свою работу первые курсы: «Целочисленная математика», «Школа параметров», «Программирование инфографики», «Программируем играя», «С++ «с нуля», «Электроника и программирование», «Мои первые исследования», «Физика и космос». Курсы продлятся в течение трёх месяцев, после чего будет объявлен следующий набор на уже расширенный перечень программ. Так, например, добавятся курсы по компьютерной графике, математике и т.д.

Дополнительную информацию о курсах можно узнать на сайте университета и группе в социальной сети ВКонтакте. Все обучение осуществляется бесплатно.

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