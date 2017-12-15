Праздник открытия школы развития «Академия успеха»

15 Декабря 2017 года, 14:31

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ - 16 декабря 2017 года в 15.00 на факультете математики, экономики и ИТ МАГУ состоится торжественное открытие школы развития «Академия успеха». В программе праздника: концертные номера, викторина и подведение итогов творческого конкурса «Моя Академия!». Приглашаются все обучающиеся, а также их родители. Школа развития «Академия успеха» организована в рамках стратегического проекта «Арктика. Образование. Перезагрузка» программы развития МАГУ как опорного вуза региона. С 1 декабря в рамках творческих лабораторий начали свою работу первые курсы: «Целочисленная математика», «Школа параметров», «Программирование инфографики», «Программируем играя», «С++ «с нуля», «Электроника и программирование», «Мои первые исследования», «Физика и космос». Курсы продлятся в течение трёх месяцев, после чего будет объявлен следующий набор на уже расширенный перечень программ. Так, например, добавятся курсы по компьютерной графике, математике и т.д.

Дополнительную информацию о курсах можно узнать на сайте университета и группе в социальной сети ВКонтакте. Все обучение осуществляется бесплатно.