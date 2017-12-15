Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» откроется в Мурманске

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство образования и науки Мурманской области с 18 по 22 декабря проводит III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В этом году региональный чемпионат пройдет по 17 компетенциям. В чемпионате примут участие 150 конкурсантов – победители отборочных соревнований, состоявшихся в октябре-ноябре на базе всех областных колледжей, и представители профессиональных образовательных организаций из Санкт-Петербурга, Челябинска и Ленинградской области. Оценивать работу участников будут 168 экспертов, в том числе 11 сертифицированных экспертов WorldSkills из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Московской области и Крыма.