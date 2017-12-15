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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» откроется в Мурманске
 
 
 
 
15 Декабря 2017 года, 16:30

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» откроется в Мурманске


МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство образования и науки Мурманской области с 18 по 22 декабря проводит III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В этом году региональный чемпионат пройдет по 17 компетенциям. В чемпионате примут участие 150 конкурсантов – победители отборочных соревнований, состоявшихся в октябре-ноябре на базе всех областных колледжей, и представители профессиональных образовательных организаций из Санкт-Петербурга, Челябинска и Ленинградской области. Оценивать работу участников будут 168 экспертов, в том числе 11 сертифицированных экспертов WorldSkills из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Московской области и Крыма.

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