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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Кадровую политику региона обсудят на круглом столе МАГУ
 
 
 
 
20 Декабря 2017 года, 10:40

Кадровую политику региона обсудят на круглом столе МАГУ

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МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - 21 декабря в рамках Программы развития опорного вуза Мурманский арктический государственный университет проводит региональный круглый стол «Новые кадры региону». Консолидация общественности и привлечение ее внимания к социальным проблемам и кадровой политике региона – главная цель мероприятия.

Первая часть программы будет посвящена пленарным выступлениям. О проблемах миграции в Мурманской области расскажет начальник регионального управления по вопросам миграции УМВД России полковник полиции Борис Макаревич. Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей МО Ирина Мокерова выступит с докладом «О привлечении высококвалифицированных кадров на предприятия Мурманской области».

Специалисты Арктического ресурсного кадрового центра МАГУ расскажут о его роли в формировании кадровой политики региона. Проблемы интеграции иностранных граждан в современных условиях осветит специалист по миграционным процессам, преподаватель МАГУ Александра Бурцева.

Во второй половине дня работу круглого стола продолжит секция «Миграция на Север как ресурс развития региона». На данной площадке специалисты встретятся, чтобы обсудить права мигрантов, проблемы их адаптации и интеграции в общество.

Круглый стол пройдет на площадке отеля «Азимут» в конференц-зале «Азимут 5» (5 этаж). Начало в 10.00.

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