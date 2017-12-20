Кадровую политику региона обсудят на круглом столе МАГУ

20 Декабря 2017 года, 10:40

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - 21 декабря в рамках Программы развития опорного вуза Мурманский арктический государственный университет проводит региональный круглый стол «Новые кадры региону». Консолидация общественности и привлечение ее внимания к социальным проблемам и кадровой политике региона – главная цель мероприятия.

Первая часть программы будет посвящена пленарным выступлениям. О проблемах миграции в Мурманской области расскажет начальник регионального управления по вопросам миграции УМВД России полковник полиции Борис Макаревич. Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей МО Ирина Мокерова выступит с докладом «О привлечении высококвалифицированных кадров на предприятия Мурманской области».

Специалисты Арктического ресурсного кадрового центра МАГУ расскажут о его роли в формировании кадровой политики региона. Проблемы интеграции иностранных граждан в современных условиях осветит специалист по миграционным процессам, преподаватель МАГУ Александра Бурцева.

Во второй половине дня работу круглого стола продолжит секция «Миграция на Север как ресурс развития региона». На данной площадке специалисты встретятся, чтобы обсудить права мигрантов, проблемы их адаптации и интеграции в общество.

Круглый стол пройдет на площадке отеля «Азимут» в конференц-зале «Азимут 5» (5 этаж). Начало в 10.00.