Мурманский индустриальный колледж: III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

20 Декабря 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - В рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia)» Мурманской области на базе Мурманского индустриального колледжа проходит соревнование по двум компетенциям: «Сварочные технологии» и «Инженерный дизайн CAD (САПР)».

В соревновании участвуют 11 студентов колледжа. В компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» соревнуются Ватолин Дмитрий, Шатин Максим, Белянин Илья, Батурин Артем, Анциферов Валентин, Курсков Максим, Ширшов Вениамин, Яковлев Алексей. Конкурсное задание 1 модуля состоит из демонстрации навыков владения CAD системой, знания основ конструирования с учетом правил и норм разработки конструкторской документации. Необходимо выполнить трехмерные модели детали по чертежам. На выполнение задания отводится 6 часов. Замшев Дмитрий, Шатнюк Алексей, Салынин Александр принимают участие в соревнованиях по компетенции «Сварочные технологии».

Также в соревнованиях принимают участие студенты из ГАПОУ МО «Северный национальный колледж», ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Момота», ГАПОУ МО «Полярнозоренский энергетический колледж» и ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж».

В первый день участники соревнований выполняли сварку труб встык под углом 45 градусов; сварка пластин Н=12 мм вертикал; сварка пластин Н=16 мм вертикал; сварка двутаврового соединения. Время на выполнение этого модуля № 1 - 4 часа. Работу участников оценивают опытные эксперты.