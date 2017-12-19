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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманский индустриальный колледж: III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
 
 
 
 
20 Декабря 2017 года, 11:40

Мурманский индустриальный колледж: III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»


МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - В рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia)» Мурманской области на базе Мурманского индустриального колледжа проходит соревнование по двум компетенциям: «Сварочные технологии» и «Инженерный дизайн CAD (САПР)».

В соревновании участвуют 11 студентов колледжа. В компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» соревнуются Ватолин Дмитрий, Шатин Максим, Белянин Илья, Батурин Артем, Анциферов Валентин, Курсков Максим, Ширшов Вениамин, Яковлев Алексей. Конкурсное задание 1 модуля состоит из демонстрации навыков владения CAD системой, знания основ конструирования с учетом правил и норм разработки конструкторской документации. Необходимо выполнить трехмерные модели детали по чертежам. На выполнение задания отводится 6 часов. Замшев Дмитрий, Шатнюк Алексей, Салынин Александр принимают участие в соревнованиях по компетенции «Сварочные технологии».

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Также в соревнованиях принимают участие студенты из ГАПОУ МО «Северный национальный колледж», ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Момота», ГАПОУ МО «Полярнозоренский энергетический колледж» и ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж».

В первый день участники соревнований выполняли сварку труб встык под углом 45 градусов; сварка пластин Н=12 мм вертикал; сварка пластин Н=16 мм вертикал; сварка двутаврового соединения. Время на выполнение этого модуля № 1 - 4 часа. Работу участников оценивают опытные эксперты.

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