Студенты Мурманского педагогического колледжа – победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

22 Декабря 2017 года, 19:20

МУРМАНСК/ 22 декабря - В Кольском Заполярье сегодня завершился III региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills). С 2015 года базой для проведения состязаний по компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание» является Мурманский педагогический колледж. В этом году в числе конкурсантов на педагогических площадках были студенты Печенгского политехнического техникума, Мурманского педагогического колледжа и Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. Во время чемпионата они выполняли задания по модулям, показывая уровень своего мастерства в решении профессиональных задач.

Так, участники компетенции «Преподавание в младших классах» демонстрировали свои профессиональные умения в разработке и представлении фрагмента урока и родительского собрания, подготовке устного эссе и выступлении на заданную тему, размещении материала для персонального сайта учителя, а также выполнении других заданий. На площадке «Дошкольное воспитание» конкурсанты разрабатывали и проводили занятия по робототехнике, дидактические игры, комплекс гимнастики после дневного сна, оформляли информационно-демонстрационный стенд к празднику, демонстрировали навыки выразительного чтения и презентации книги.

Результаты чемпионата были подведены сегодня в Центре дополнительного образования «Лапландия», где состоялась церемония награждения победителей и призёров конкурса. Золотые награды победителям вручала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. «Для меня большая радость исполнить эту приятную обязанность – вручить награды победителям регионального чемпионата молодых профессионалов. Звание профессионала – пожалуй, самое почётное, какое может приобрести человек. Профессионал – это уверенный в себе человек, а профессионализм – его опора», – сказала Марина Васильевна, обращаясь к участникам.

По итогам соревнований лучшей в компетенции «Преподавание в младших классах» стала студентка Мурманского педагогического колледжа Елизавета Сорокина. Второе и третье места заняли студентки колледжа Екатерина Микель и Зарина Гаджимамедова.

Все три первых места в компетенции «Дошкольное воспитание» также достались Мурманскому педагогическому колледжу. Победителем стала Елена Ушакова, второе место – у Елизаветы Фёдоровой, третье – у Алины Ануфриевой.

В этом году Мурманский педагогический колледж впервые принял участие в компетенции «Туризм» чемпионата «Молодые профессионалы». Старт стал очень успешным – студенты колледжа, обучающиеся по специальности «Туризм», стали призёрами конкурса! Второе место заняли Тадевик Акопян и Камилла Петрова, третье – Алина Бабич и Александра Никипорец.

Во время торжественной церемонии награждения всем победителям и призёрам чемпионата были вручены медали, дипломы и памятные призы от губернатора Мурманской области.