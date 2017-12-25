Рабочая тетрадь обернулась штрафом для директора мурманской школы

25 Декабря 2017 года, 09:55

МУРМАНСК/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли решение по административному делу в отношении директора одной из школ. Это стало результатом прокурорской проверки на предмет соблюдения прав несовершеннолетнего на бесплатное образование. С заявление в надзорный орган обратились родители ребёнка.

Как было установлено в ходе проверки, в образовательном процессе использовались рабочие тетради, не предусмотренные перечнем учебников, выдаваемых безвозмездно. Родители данные тетради приобретали самостоятельно. Однако, заявители покупать тетради не стали, в связи с чем ученик не имел возможности выполнять домашние задания.

«Данный факт свидетельствует о проявлении дискриминации и нарушает право ребенка на получение бесплатного и доступного образования», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По результатам рассмотрения административного дела директор школы признан судом виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения закона устранены.