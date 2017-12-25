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Главная » Образование » Рабочая тетрадь обернулась штрафом для директора мурманской школы
 
 
 
 
25 Декабря 2017 года, 09:55

Рабочая тетрадь обернулась штрафом для директора мурманской школы


МУРМАНСК/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли решение по административному делу в отношении директора одной из школ. Это стало результатом прокурорской проверки на предмет соблюдения прав несовершеннолетнего на бесплатное образование. С заявление в надзорный орган обратились родители ребёнка.

Как было установлено в ходе проверки, в образовательном процессе использовались рабочие тетради, не предусмотренные перечнем учебников, выдаваемых безвозмездно. Родители данные тетради приобретали самостоятельно. Однако, заявители покупать тетради не стали, в связи с чем ученик не имел возможности выполнять домашние задания.

«Данный факт свидетельствует о проявлении дискриминации и нарушает право ребенка на получение бесплатного и доступного образования», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По результатам рассмотрения административного дела директор школы признан судом виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения закона устранены.

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    array(12) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35422" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(66) "Во дают "Макаренки" от Единой России!" ["date"]=> string(19) "2017-12-25 11:07:14" ["autor"]=> string(8) "Вася" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.130" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73114599" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35423" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(1624) ""В настоящее время нарушения закона устранены" и все из-за одной идиотки-родительницы теперь в будущем будут работать БЕЗ подобных тетрадей. Разъясняю: данные тетради не предусмотрены учебным планом. Но так как они полезны, учительница сообщила родительскому комитету, что МОЖНО их закупить. На род.собрании решили, что покупают. Одна коза отказалась, а потом начала качать права. Более того, насколько мне известно, ее ребенку дали ксерокопию данной тетради, так она вопила, почему у всех цветные, а у нее - нет. И таперича, благодаря идиотке и штрафу, все дети данной школы в будущем будут работать только по тому материалу, что утвержден Минобразом. Более того, негласное указание так делать во всех школах уже спущено. Такчта попрощайтесь с дополнительными знаниями на уроках, валите все к репетиторам, там вас дискриминировать не будут. И скажите спасибо, что дураки не перевелись на Руси." ["date"]=> string(19) "2017-12-25 11:08:11" ["autor"]=> string(17) "Дмитрий ©" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "83.171.104.15" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73114619" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35424" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(599) "Да. дают. Знания детям. Почему-то в советское время прописи и рабочие тетради мы тоже сами покупали. Равно как и атласы с контурными картами. И никто не визжал, что в советской стране отсутствует бесплатное всеобщее образование. Задрали эти онижеотцы с онижематерями. Не можешь учебник ребенку купить - не рожай." ["date"]=> string(19) "2017-12-25 11:17:28" ["autor"]=> string(12) "Знайка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.245.207.62" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73114788" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35425" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(176) "Ну скажем честно, половина этих рабочих терадей остались или чистыми, или только чуть начатыми..." ["date"]=> string(19) "2017-12-25 11:29:58" ["autor"]=> string(15) "Igor Bronnikov" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(49) "http://graph.facebook.com/100002664117653/picture" ["ip"]=> string(15) "213.142.223.145" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73115039" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35426" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(386) "Не знаю, не знаю. И контурные карты рисовал и на факультативы ходил. Прямым текстом говорилось: хочешь четверку-пятерку в четверти - велкам на факультатив. И очень благодарен своим учителям за науку." ["date"]=> string(19) "2017-12-25 11:33:14" ["autor"]=> string(12) "Знайка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.245.207.62" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73115098" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35427" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(163) "Если ваш доход позволяет покупать покупайте, могли бы и помочь родителям того ученика, ...." ["date"]=> string(19) "2017-12-25 11:35:14" ["autor"]=> string(12) "Сергей" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "176.59.16.26" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73115141" } [6]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35428" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(434) "Ученику дали черно-белую ксерокопию. Которой достаточно для работы. Но это же тоже дискриминация!!! Как так, у всех цветное, а у ее деточки - нет. Ребенка - жалко. Мамашу - нет. Есть хорошая пословица по этому поводу: "Сам не гам и другим не дам"." ["date"]=> string(19) "2017-12-25 12:17:44" ["autor"]=> string(17) "Дмитрий ©" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "83.171.104.15" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73115907" } [7]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35430" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(411) "Вы хоть погуглите, сколько стоят рабочие тетради. Пусть мужу на две бутылки пива меньше купит, а себе прокинет пачку сигарет. Позорники, а не родители. Бедный ребенок. С молодых ногтей приучают к "мне все должны"." ["date"]=> string(19) "2017-12-25 12:54:52" ["autor"]=> string(12) "Знайка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.245.207.62" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73116636" } [8]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35431" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(344) "Вот так по крохе и обдирают россиян.На следующий приём к врачу велено принести: новокаин -1 ампула, шприц 10,0 -2 штуки, перчатки размер 7, 5-8 -1, пластырь бактерицидный 1, это не считая лекарства!" ["date"]=> string(19) "2017-12-25 13:23:05" ["autor"]=> string(29) "Голь перекатная" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(49) "http://graph.facebook.com/100007811198904/picture" ["ip"]=> string(14) "178.65.243.215" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73117343" } [9]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35432" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(296) ""Обдирают россиян", это если бы Вы принесли все это, а использовали бы не на Вас, а на ком-то другом. А если это все на Вас же и потрачено, то в чем претензия?" ["date"]=> string(19) "2017-12-25 14:28:32" ["autor"]=> string(12) "Знайка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.245.207.62" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73118898" } [10]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35433" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(501) "Митингующие разделились на тех, кто за и тех, кто против. Но ребята, есть закон и решать нарушен он или нет, может только суд. Суд решил, что закон нарушен.Чего Вы суетитесь? И главное, каждый из Вас делая выбор в марте, сделает выбор за тетрадь или против. Всем здоровья и нервов." ["date"]=> string(19) "2017-12-25 14:43:23" ["autor"]=> string(16) "Аристарх" ["email"]=> string(17) "goggi5555@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "176.59.15.81" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73119226" } [11]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35442" ["channel"]=> string(27) "/education/item/209554.html" ["comment"]=> string(239) ""теперь в будущем будут работать БЕЗ подобных тетрадей" работать можете, зачем по ним задания давать, за которые выставляют оценки?" ["date"]=> string(19) "2017-12-25 19:34:48" ["autor"]=> string(16) "Читатель" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "213.168.36.227" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73127440" } }
  • Во дают "Макаренки" от Единой России!
  • "В настоящее время нарушения закона устранены" и все из-за одной идиотки-родительницы теперь в будущем будут работать БЕЗ подобных тетрадей. Разъясняю: данные тетради не предусмотрены учебным планом. Но так как они полезны, учительница сообщила родительскому комитету, что МОЖНО их закупить. На род.собрании решили, что покупают. Одна коза отказалась, а потом начала качать права. Более того, насколько мне известно, ее ребенку дали ксерокопию данной тетради, так она вопила, почему у всех цветные, а у нее - нет. И таперича, благодаря идиотке и штрафу, все дети данной школы в будущем будут работать только по тому материалу, что утвержден Минобразом. Более того, негласное указание так делать во всех школах уже спущено. Такчта попрощайтесь с дополнительными знаниями на уроках, валите все к репетиторам, там вас дискриминировать не будут. И скажите спасибо, что дураки не перевелись на Руси.
  • Да. дают. Знания детям. Почему-то в советское время прописи и рабочие тетради мы тоже сами покупали. Равно как и атласы с контурными картами. И никто не визжал, что в советской стране отсутствует бесплатное всеобщее образование. Задрали эти онижеотцы с онижематерями. Не можешь учебник ребенку купить - не рожай.
  • Ну скажем честно, половина этих рабочих терадей остались или чистыми, или только чуть начатыми...
  • Не знаю, не знаю. И контурные карты рисовал и на факультативы ходил. Прямым текстом говорилось: хочешь четверку-пятерку в четверти - велкам на факультатив. И очень благодарен своим учителям за науку.
  • Если ваш доход позволяет покупать покупайте, могли бы и помочь родителям того ученика, ....
  • Ученику дали черно-белую ксерокопию. Которой достаточно для работы. Но это же тоже дискриминация!!! Как так, у всех цветное, а у ее деточки - нет. Ребенка - жалко. Мамашу - нет. Есть хорошая пословица по этому поводу: "Сам не гам и другим не дам".
  • Вы хоть погуглите, сколько стоят рабочие тетради. Пусть мужу на две бутылки пива меньше купит, а себе прокинет пачку сигарет. Позорники, а не родители. Бедный ребенок. С молодых ногтей приучают к "мне все должны".
  • Вот так по крохе и обдирают россиян.На следующий приём к врачу велено принести: новокаин -1 ампула, шприц 10,0 -2 штуки, перчатки размер 7, 5-8 -1, пластырь бактерицидный 1, это не считая лекарства!
  • "Обдирают россиян", это если бы Вы принесли все это, а использовали бы не на Вас, а на ком-то другом. А если это все на Вас же и потрачено, то в чем претензия?
  • Митингующие разделились на тех, кто за и тех, кто против. Но ребята, есть закон и решать нарушен он или нет, может только суд. Суд решил, что закон нарушен.Чего Вы суетитесь? И главное, каждый из Вас делая выбор в марте, сделает выбор за тетрадь или против. Всем здоровья и нервов.
  • "теперь в будущем будут работать БЕЗ подобных тетрадей" работать можете, зачем по ним задания давать, за которые выставляют оценки?
 
 
 
 
 
 
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