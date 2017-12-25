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Главная » Образование » Сотрудники «Колэнерго» напомнили детям основные правила по электробезопасности
 
 
 
 
25 Декабря 2017 года, 15:31

Сотрудники «Колэнерго» напомнили детям основные правила по электробезопасности


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ - Представители Молодежного совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») провели урок электробезопасности и энергоэффективности для воспитанников Кильдинской коррекционной школы-интерната.

27 учащимся в возрасте от 9 до 14 лет напомнили полезную информацию о том, как уберечь себя от электротравматизма:

- запрещено приближаться к электроустановкам и оборванным проводам;

- категорически запрещено набрасывать различные предметы на линии электропередачи, проникать на территории трансформаторных подстанций;

- нельзя влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

- непосредственно под проводами ЛЭП запрещается разжигать костры и складировать легковоспламеняющиеся предметы.

Также внимание детей акцентировали на правилах обращения с бытовыми электроприборами.

Отдельный блок урока был посвящен вопросам энергоэффективности на примере использования доступных современных энергосберегающих технологий и необходимости бережного отношения к окружающему миру и природным ресурсам.

На память об уроке специалисты «Колэнерго» подарили детям полиграфическую продукцию с иллюстрациями по основным правилам электробезопасности.

Напомним, специалисты Молодежного совета Колэнерго проводят профилактическую работу с детьми и подростками по электробезопасности в рамках реализации корпоративной программы МРСК Северо-Запада по предотвращению случаев электротравматизма сторонних лиц в течение всего учебного года. В 2017 году в таких уроках приняли участие более 400 детей и подростков в возрасте от шести до четырнадцати лет из разных населенных пунктов Мурманской области.

Также, на сайте энергокомпании создан специальный портал «Подружись с электричеством», где собраны методические материалы, игры, наглядные пособия по профилактике детского травматизма, которые могут использовать родители и педагоги в общении на тему электробезопасности с детьми разных возрастных категорий.

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