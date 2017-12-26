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Главная » Образование » Мурманскую школу, где ученика с переломом отправили домой, оштрафовали
 
 
 
 
26 Декабря 2017 года, 10:15

Мурманскую школу, где ученика с переломом отправили домой, оштрафовали


МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске оштрафовали школу №28, где ученику с переломом не оказали должную медицинскую помощь. Проверку по данному факту проводила прокуратура.

Как ранее сообщалось, в сентябре 2017 года на уроке физической культуры несовершеннолетний получил травму в результате падения со шведской стенки. Медицинский работник в школе отсутствовал, поэтому ребёнок был осмотрен педагогами. Видимых повреждений они не обнаружили, поэтому отправили его домой.

«В медицинское учреждение ребенок доставлен по инициативе законного представителя, по результатам осмотра несовершеннолетнему поставлен диагноз - закрытый перелом плечевой кости», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По результатам рассмотрения административного дела школа привлечена к ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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