В поселке 27 км завершен капитальный ремонт детского сада

26 Декабря 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – В поселке 27 км завершена масштабная работа – открыт после капитального ремонта детский сад http://www.b-port.com/news/item/209522.html на 75 мест, переданный из ведения министерства обороны России в собственность муниципалитета.

На момент передачи в собственность Мончегорска здание детского сада, ни разу капитально не ремонтировавшееся, не соответствовало действующим требованиям в области санитарно-эпидемиологического благополучия и противопожарной безопасности. Для приведения его в соответствие указанным требованиям и нормам требовалась серьезная реконструкция. Капремонт велся при активной поддержке областного бюджета в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие образования». Общая стоимость реконструкции составила более 17 млн рублей, большая часть средств (16,36 млн рублей) была направлена из областного бюджета.

Качество и сроки работ по поручению Марины Ковтун находились на строгом контроле профильных ведомств и руководства муниципалитета.

На этой неделе в обновленных группах для ребят состоялись первые новогодние утренники. С введением детского сада в эксплуатацию потребность семей военнослужащих гарнизона в местах в детском дошкольном учреждении будет полностью удовлетворена.