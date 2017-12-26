Новогодний бал для студентов Мурманского педагогического колледжа

26 Декабря 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ - Студенты Мурманского педагогического колледжа стали участниками новогоднего бала-маскарада, который прошёл в деловом центре «Меридиан». Праздник подготовили и провели представители администрации и преподаватели колледжа при поддержке городской студии исторических танцев. Кроме того, на бал были приглашены юноши из Мурманского индустриального колледжа, а также их наставники – преподаватели.

Со словами приветствия к гостям бала обратилась директор педагогического колледжа Надежда Вуколова. «Наш первый новогодний бал – это прекрасная возможность в преддверии Нового года окунуться в незабываемую атмосферу праздника, красивой музыки и танца», - отметила она. Надежда Фёдоровна поздравила присутствующих с наступающими зимними праздниками, пожелав всем хорошего настроения, улыбок и благополучия.

Музыкальная часть мероприятия открылась бретонским народным танцем. Разучивать и исполнять танцевальные па студентам и преподавателям помогала руководитель городской студии танцев Анастасия Цветкова. Под её руководством девушки в бальных платьях и юноши в строгих костюмах кружились под музыку исторических и народных танцев - вальса, котильона, мазурки, принимали участие в танцах-играх.

В паузах между танцами гости могли насладиться выступлением хора Мурманского педагогического колледжа, ранее существовавшего и вновь возрождённого в образовательной организации в этом учебном году. Девушки исполнили известные песни из любимых всеми новогодних кинофильмов.

«Мы хотим, чтобы этот замечательный бал стал традиционным! Сегодняшний праздник – это удивительная атмосфера, красивая музыка, возможность почувствовать романтику эпохи давно минувших лет!», - делились впечатлениями участники новогоднего бала.