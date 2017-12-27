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Главная » Образование » В Мурманске начали работать оздоровительные лагеря
 
 
 
 
27 Декабря 2017 года, 15:43

В Мурманске начали работать оздоровительные лагеря


МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вновь начали работу детские оздоровительные лагеря на базе городских школ. Смена продлится пять дней: с 26 по 30 декабря.

«Зимние лагеря организованы в 10 образовательных учреждениях. Ребята посещают спортивные мероприятия, театры, кино и, конечно же, новогодние представления», – рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации Мурманска Людмила Ананьина.

Всего за время зимних каникул в лагерях отдохнут 1200 мурманских школьников. Только с начала декабря почти 350 ребят уже побывали в туристических поездках в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Рязани, Суздале, Туле и других городах России.

Кроме того, школьники, добившиеся особых успехов в учебе, спорте, творчестве, получили новогодний подарок – каникулы в столице. Для них подготовлена специальная программа, главным событием которой станет елка в Государственном Кремлевском дворце.

АГМ

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