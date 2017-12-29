Приём заявок на Конкурс Л. С. Выготского подходит к концу

29 Декабря 2017 года, 11:50

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Осталось 14 дней до окончания приема заявок на второй Конкурс имени Л. С. Выготского.

Всероссийский конкурс им. Л. С. Выготского — это среда для обмена педагогическим опытом в сфере дошкольного образования, ориентированного на ребенка. Он нацелен на поиск, поддержку и распространение лучших современных педагогических практик в области дошкольного образования.

«Это фактически первый конкурс, который действительно стремится идентифицировать мотивированных, хорошо работающих людей, ориентированных на маленьких детей, позволить этим людям выразить себя, встретить единомышленников и поделиться своими идеями и проектами, которые возможно будут востребованы далеко за пределами места их проживания. В России дошкольное образование до недавнего времени традиционно воспринималось не столько как самостоятельный, независимый уровень образования, сколько как некий подготовительный к школе этап. Мы надеемся, что конкурс поможет изменить такой взгляд», – рассказала Елена Георгиевна Юдина, член Экспертного Совета Конкурса.

Принять участие в конкурсе могут педагоги дошкольного образования, студенты выпускных курсов магистратуры, студенты выпускных курсов бакалавриата и средних профессиональных учебных заведений, обучающиеся очно по направлениям подготовки «педагогические науки» и «гуманитарные науки», имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет или планирующие работать с ними на профессиональной основе.

Более подробно о Конкурсе можно узнать на сайте.