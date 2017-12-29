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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Приём заявок на Конкурс Л. С. Выготского подходит к концу
 
 
 
 
29 Декабря 2017 года, 11:50

Приём заявок на Конкурс Л. С. Выготского подходит к концу


РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Осталось 14 дней до окончания приема заявок на второй Конкурс имени Л. С. Выготского.

Всероссийский конкурс им. Л. С. Выготского — это среда для обмена педагогическим опытом в сфере дошкольного образования, ориентированного на ребенка. Он нацелен на поиск, поддержку и распространение лучших современных педагогических практик в области дошкольного образования.

«Это фактически первый конкурс, который действительно стремится идентифицировать мотивированных, хорошо работающих людей, ориентированных на маленьких детей, позволить этим людям выразить себя, встретить единомышленников и поделиться своими идеями и проектами, которые возможно будут востребованы далеко за пределами места их проживания. В России дошкольное образование до недавнего времени традиционно воспринималось не столько как самостоятельный, независимый уровень образования, сколько как некий подготовительный к школе этап. Мы надеемся, что конкурс поможет изменить такой взгляд», – рассказала Елена Георгиевна Юдина, член Экспертного Совета Конкурса.

Принять участие в конкурсе могут педагоги дошкольного образования, студенты выпускных курсов магистратуры, студенты выпускных курсов бакалавриата и средних профессиональных учебных заведений, обучающиеся очно по направлениям подготовки «педагогические науки» и «гуманитарные науки», имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет или планирующие работать с ними на профессиональной основе.

Более подробно о Конкурсе можно узнать на сайте.

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