Флаг МАГУ поднимется над Антарктидой

29 Декабря 2017 года, 16:12

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ - В октябре этого года из Санкт-Петербурга в рейс отправилась очередная сезонная 63-яя Российская антарктическая экспедиция. Несколько групп отечественных и зарубежных ученых в составе более, чем 150 человек, уже достигли шестого континента. Вместе с ними на ледяной материк высадился младший научный сотрудник Мурманского арктического государственного университета Никита Куприков.

Молодой ученый, кандидат технических наук входит в научную группу, проводящую исследование влияния фактора альбедо на снежно-ледовые взлетно-посадочные полосы в полярных регионах. Научные изыскания Никиты Куприкова и его коллег имеют большое значение для задач освоения Арктики и Антарктики и лягут в основу национального стандарта по проведению исследований в полярных регионах. Подобный стандарт, который создается Техническим комитетом по стандартизации №187 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, разрабатывается в мире впервые, и МАГУ, как один из членов ТК №187, принимает в этом непосредственное участие.

«Научное сотрудничество молодых ученых и взаимодействие научных школ – залог успеха и основа для новых открытий, совместных исследований и развития научного приоритета РФ в Антарктических исследованиях» - отметил Никита Куприков.

По возвращении из экспедиции в апреле 2018 года ученые представят результаты своего исследования ведущим российским специалистам из Москвы, Мурманска и Санкт-Петербурга. Кроме того, будут подготовлены совместные публикации в ведущих научных изданиях, представлены доклады на крупнейших отечественных и международных научных конференциях. А в мае-июне в МАГУ планируется провести круглый стол по широкому кругу вопросов, связанных с исследованиями полярных регионов Земли.