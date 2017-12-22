Новогодние праздники в библиотеке

01 Января 2018 года, 04:00

МУРМАНСК/ 18 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная научная библиотека приглашает мурманчан 3, 4 и 6 января интересно и с пользой провести свободное время.

3, 4, 6 января с 12:00 до 18:00 в Зале художественной литературы (2 этаж) будет проходить новогодний литературный квест «Тайны книжных полок».

В это же время 3, 4 и 6 января в Зале электронных ресурсов (3 этаж) состоятся экскурсии по музею «Когда компьютеры были большими». На них будет представлена компьютерная техника прошлых лет: модемы, перфокарты, дискеты, магнитные ленты, калькуляторы, мыши и т.д. Многие экспонаты являются настоящими музейными редкостями. Завершит экскурсию интерактивная игра «Компьютерные загадки».

На турнире «СинемаRuЛИТ гостей ждет познавательное интерактивное соревнование на знание российского и зарубежного кинематографа. Викторина «Спорт Мемы» поможет проверить свои познания в вопросах спорта, спортсменов и спортивных игр, а интерактивный туристический тур «Чемоданное настроение» отправит в мультимедийное путешествие по странам Европы, Азии и Африки.

3 января в Конференц-зале (3 этаж) в 14:00 состоится виртуальное и реальное путешествие «История новогодней открытки» вместе с владельцем коллекции открыток.

4 января в Конференц-зале в 13:00 гостей ждет викторина «Литературная планета от А до Я». На ней прозвучат вопросы для знатоков и любителей литературы на знание произведений известных русских и зарубежных писателей и поэтов.

В 14:00 снова состоится виртуальное и реальное путешествие «История новогодней открытки».

6 января в Конференц-зале в 13:00 пройдет интерактивная программа «Мультстрана»: викторина на знание отечественных мультфильмов, интерактивная игра и просмотр мультфильма «Ну, погоди».

В 15:00 гости старше 12 лет приглашаются на видеовечер «Улыбайтесь, господа». Для них будут представлена панорама лучших произведений мировой литературы юмористического жанра, иллюстрированная видеофрагментами из экранизаций.