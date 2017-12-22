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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Новогодние праздники в библиотеке
 
 
 
 
01 Января 2018 года, 04:00

Новогодние праздники в библиотеке


МУРМАНСК/ 18 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная научная библиотека приглашает мурманчан 3, 4 и 6 января интересно и с пользой провести свободное время.
3, 4, 6 января с 12:00 до 18:00 в Зале художественной литературы (2 этаж) будет проходить новогодний литературный квест «Тайны книжных полок».
В это же время 3, 4 и 6 января в Зале электронных ресурсов (3 этаж) состоятся экскурсии по музею «Когда компьютеры были большими». На них будет представлена компьютерная техника прошлых лет: модемы, перфокарты, дискеты, магнитные ленты, калькуляторы, мыши и т.д. Многие экспонаты являются настоящими музейными редкостями. Завершит экскурсию интерактивная игра «Компьютерные загадки».
На турнире «СинемаRuЛИТ гостей ждет познавательное интерактивное соревнование на знание российского и зарубежного кинематографа. Викторина «Спорт Мемы» поможет проверить свои познания в вопросах спорта, спортсменов и спортивных игр, а интерактивный туристический тур «Чемоданное настроение» отправит в мультимедийное путешествие по странам Европы, Азии и Африки.
3 января в Конференц-зале (3 этаж) в 14:00 состоится виртуальное и реальное путешествие «История новогодней открытки» вместе с владельцем коллекции открыток.
4 января в Конференц-зале в 13:00 гостей ждет викторина «Литературная планета от А до Я». На ней прозвучат вопросы для знатоков и любителей литературы на знание произведений известных русских и зарубежных писателей и поэтов.
В 14:00 снова состоится виртуальное и реальное путешествие «История новогодней открытки». 
6 января в Конференц-зале в 13:00 пройдет интерактивная программа «Мультстрана»: викторина на знание отечественных мультфильмов, интерактивная игра и просмотр мультфильма «Ну, погоди».
В 15:00 гости старше 12 лет приглашаются на видеовечер «Улыбайтесь, господа». Для них будут представлена панорама лучших произведений мировой литературы юмористического жанра, иллюстрированная видеофрагментами из экранизаций.

 

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