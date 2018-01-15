Старшеклассники Мурманской области участвуют в региональном этапе всероссийской олимпиады по литературе

15 Января 2018 года, 14:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Во всех регионах России 15 января проводится региональный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе для каждой из возрастных параллелей 9-х, 10-х и 11-х классов. В течение пяти часов участникам предстоит выполнить письменные задания аналитического и творческого характера.

В Мурманской области региональный этап олимпиады по литературе проходит на базе Мурманского строительного колледжа им. Н. Е. Момота.

Право участвовать в олимпиаде получили 93 победителя и призера муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в региональном этапе количество баллов, из 16 муниципальных образований Мурманской области.

Олимпиада по литературе – одна из самых многочисленных по числу участников среди олимпиад регионального этапа в Мурманской области в 2017/2018 учебном году и уступает только олимпиаде по английскому языку, на которую поступило 116 заявок из 13 муниципалитетов региона.

Анализ работ и результаты олимпиады будут представлены 19 января членами жюри, в состав которого вошли учителя и преподаватели русского языка и литературы общеобразовательных организаций Мурманска, Североморска, Кольского района, филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске и областного Института развития образования.

Участники олимпиады из отдаленных территорий смогут дистанционно принять участие во встрече с членами жюри в режиме вебинара 19 января с 13:00 до 14:00 для 9 классов, с 14:00 до 15:00 – для 10 классов, с 15:00 до 16:00 – для 11 классов.