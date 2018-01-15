До 26 января 2018 года продлен срок приёма заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Выготского

15 Января 2018 года, 14:20

РОССИЯ/ 15 января/ БИ-ПОРТ - В связи с многочисленными обращениями участников и вниманием, проявленным профессиональным сообществом, «Рыбаков Фонд» продлевает сроки приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского до 15:00 (по московскому времени) 26 января 2018 г.

К участию в конкурсе приглашаются:

- педагоги дошкольного образования, воспитатели и специалисты, работающие с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

- студенты магистратуры, студенты выпускных курсов бакалавриата, специалиста и средних профессиональных учебных заведений и аспиранты, обучающиеся по программам, востребованным в дошкольных программах.

Для победителей-студентов предусмотрены стипендии в размере 20 000 рублей, для победителей-педагогов – поддержка в размере 50 000 рублей.

100 победителей-педагогов и 20 лучших студентов будут приглашены на Летнюю Школу в июле 2018 г., 4 победителя смогут принять участие в российской или международной конференции.

Все победители получат дипломы, а участники конкурса - сертификаты.

Подробная информация на сайте.