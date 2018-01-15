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Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » До 26 января 2018 года продлен срок приёма заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Выготского
 
 
 
 
15 Января 2018 года, 14:20

До 26 января 2018 года продлен срок приёма заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Выготского


РОССИЯ/ 15 января/ БИ-ПОРТ - В связи с многочисленными обращениями участников и вниманием, проявленным профессиональным сообществом, «Рыбаков Фонд» продлевает сроки приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского до 15:00 (по московскому времени) 26 января 2018 г.

К участию в конкурсе приглашаются:

- педагоги дошкольного образования, воспитатели и специалисты, работающие с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

- студенты магистратуры, студенты выпускных курсов бакалавриата, специалиста и средних профессиональных учебных заведений и аспиранты, обучающиеся по программам, востребованным в дошкольных программах.

Для победителей-студентов предусмотрены стипендии в размере 20 000 рублей, для победителей-педагогов – поддержка в размере 50 000 рублей.

100 победителей-педагогов и 20 лучших студентов будут приглашены на Летнюю Школу в июле 2018 г., 4 победителя смогут принять участие в российской или международной конференции.

Все победители получат дипломы, а участники конкурса - сертификаты.

Подробная информация на сайте.

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