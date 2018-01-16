В региональном этапе олимпиады по праву приняли участие 59 старшеклассников Мурманской области

16 Января 2018 года, 13:18

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – На базе Мурманского строительного колледжа им. Н. Е. Момота состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по праву.

59 победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады из 12 муниципальных образований Мурманской области решали правовые задачи, предложенные Центральной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников, и традиционный для этой олимпиады кроссворд.

На днях участники олимпиады встретились с жюри для подведения итогов и подробного разбора олимпиадных заданий.

Наиболее высокий уровень подготовки показали учащиеся школы №3 Апатитов, мурманской гимназии №10 и школы №4 Оленегорска, которые стали победителями олимпиады по праву. Призерами стали восемь школьников из ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Мончегорска и Мурманска.

Для победителей и призеров организованы учебно-тренировочные сборы для подготовки к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Они будут проходить 21-22 февраля в центре дополнительного образования «Лапландия». Завершатся сборы церемонией награждения победителей и призеров регионального этапа.