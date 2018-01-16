Следователи проверяют работу Сергея Агаркова

16 Января 2018 года, 16:06

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Оперативно-следственные мероприятия, которые проходят в Мурманском государственном техническом университете, связаны с деятельностью ректора вуза Сергея Агаркова. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе МГТУ.

«Проводится проверка на предмет соответствия научно-педагогической работы ректора условиям заключённого с Росрыболовством трудового договора», - сообщил руководитель пресс-службы Виталий Королёв.

По его словам, проверку проводят следователи, однако он затруднился уточнить, чьи именно: следственного комитета или УМВД по Мурманской области.

Обновлено. В УМВД по Мурманской области подтвердили информацию об оперативно-следственных мероприятиях.