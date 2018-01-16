Школьница из Североморска стала победителем регионального этапа олимпиады по французскому языку

16 Января 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку проходил на базе Мурманского педагогического колледжа. В нем приняли участие пять победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады из Мурманска, Мончегорска и ЗАТО Североморск.

Участникам олимпиады в первом туре предлагались разные виды заданий: лексико-грамматический тест, конкурс письменной речи, аудирование, работа с письменным текстом. Второй тур проходил в формате диалога участников с членами жюри. По оценке участников и членов жюри, уровень сложности заданий олимпиады был высоким.

Победителем олимпиады стала учащаяся из ЗАТО Североморск.

Для победителей и призеров регионального этапа олимпиад организованы учебно-тренировочные сборы для подготовки к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Они будут проходить 21-22 февраля в центре дополнительного образования «Лапландия». Завершатся сборы церемонией награждения победителей и призеров.