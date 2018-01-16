Старшеклассница оленегорской школы – победитель Всероссийского конкурса сочинений

16 Января 2018 года, 17:57

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Старшеклассница оленегорской школы Надежда Смирнова стала участницей встречи Владимира Путина с победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». Одиннадцатиклассника школы №4 вошла в число победителей конкурса, представив свой очерк «Делай добро».

«Особенно порадовало то, что вы многие пишете о своей роли в будущем страны и не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую Родину, что чрезвычайно важно видеть её красивой, интересной, развивающейся, задаётесь вопросом, что можно сделать для людей», – отметил президент.

В Мурманской области региональный этап конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее» проходил в ноябре 2017 года. Участие в нем приняли 30 обучающихся. По итогам регионального этапа компетентное жюри выбрало две лучшие работы для участия во всероссийском этапе.