Школы Мурманской области получили новые школьные автобусы

16 Января 2018 года, 18:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня Марина Ковтун передала представителям Апатитов, Ковдорского и Кольского районов, а также Кандалакшской коррекционной школы ключи от четырёх новых школьных автобусов, поставленных в Мурманскую область в соответствии с распоряжением правительства России.

Автобусы марки Форд Транзит вместимостью 22 места (21 ребенок и сопровождающий) соответствуют всем современным требованиями в области обеспечения безопасности при перевозках детей, в том числе имеют желтую окраску кузова и специальные надписи «Дети». Машины оборудованы антиблокировочной системой, системой курсовой устойчивости, системами, препятствующими движению при открытых дверях, тахографом, системой спутниковой навигации «Эра-Глонасс», аптечками и огнетушителями.

Автобусы поставлены на государственный регистрационный учет, начата процедура их передачи из областной собственности в собственность муниципальных образований.

В Мурманской области перевозка детей от мест жительства до мест обучения и обратно осуществляется в 13 муниципальных образованиях. По 52 маршрутам с использованием 46 школьных автобусов ежедневно перевозится более 1800 детей, отметила Ковтун.

С 2016 года в регионе стартовал проект по обновлению парка школьных автобусов. За два года за счет средств областного бюджета с привлечением софинансирования из местных бюджетов было приобретено девять автобусов. На реализацию проекта из областного и местных бюджетов было направлено порядка 23 млн рублей. Еще пять автобусов были приобретены за счет средств федерального бюджета и переданы в Мурманскую область.

«Мы поставили перед собой задачу обновить парк школьных автобусов. Проект будет продолжен в 2018 году. В этом году планируется приобретение не менее семи школьных автобусов», – подчеркнула Марина Ковтун.