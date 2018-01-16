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Главная » Образование » Мурманский педагогический колледж – база проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
 
 
 
 
16 Января 2018 года, 17:15

Мурманский педагогический колледж – база проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ - В Кольском Заполярье стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Интеллектуальные соревнования, в которых примут участие более тысячи старшеклассников, продлятся в Мурманской области по 20 февраля.

Мурманский педагогический колледж выступает базой регионального этапа олимпиад по нескольким школьным предметам. Так, здесь уже завершились соревнования по французскому языку. Участникам предлагались разные виды заданий: лексико-грамматический тест, конкурс письменной речи, аудирование, работа с письменным текстом, диалог участников с членами жюри. По оценке участников и членов жюри уровень сложности заданий олимпиады был высоким.

Сегодня же на базе колледжа школьники со всей области проверяли свои знания по искусству (мировой художественной культуре). Соревнования были проведены в один письменный тур в форме выполнения письменных аудиторных заданий. Участники состязались в трех возрастных параллелях (9, 10 и 11 классы), выполняя комплекты заданий для своей возрастной группы. Анализ работ и результаты олимпиады жюри представит завтра, 16 января.

Дни олимпиад в колледже продолжатся интеллектуальными состязаниями старшеклассников по экономике, географии и немецкому языку.

Напомним, олимпиады по общеобразовательным предметам проходят одновременно во всех регионах Российской Федерации. Победители и призеры станут участниками учебно-тренировочных сборов по подготовке к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. В Мурманске сборы состоятся 21-22 февраля в Центре дополнительного образования «Лапландия» и завершатся торжественной церемонией награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области в 2017/2018 учебном году.

 

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