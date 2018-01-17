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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » В школе Полярного, где отравились дети, приостановлен учебный процесс
 
 
 
 
17 Января 2018 года, 15:17

В школе Полярного, где отравились дети, приостановлен учебный процесс


ПОЛЯРНЫЙ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В школе №2 Полярного приостановили учебный процесс. Как ранее сообщалось, в учебном заведении произошло массовое отравление детей, плохо себя почувствовали более 20% обучающихся. Об этом «Би-порту» сообщили в прокуратуре Мурманской области.

«Установлено, что за медицинской помощью обратилось не менее 40 учащихся школы, 3 госпитализированы», - сообщили в ведомстве.

Прокуратурой согласована внеплановая проверка, в рамках которой отобраны пробы и смывы. По получению заключения о причинах заболевания несовершеннолетних обучающихся, будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц.

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