В школе Полярного, где отравились дети, приостановлен учебный процесс

17 Января 2018 года, 15:17

ПОЛЯРНЫЙ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В школе №2 Полярного приостановили учебный процесс. Как ранее сообщалось, в учебном заведении произошло массовое отравление детей, плохо себя почувствовали более 20% обучающихся. Об этом «Би-порту» сообщили в прокуратуре Мурманской области.

«Установлено, что за медицинской помощью обратилось не менее 40 учащихся школы, 3 госпитализированы», - сообщили в ведомстве.

Прокуратурой согласована внеплановая проверка, в рамках которой отобраны пробы и смывы. По получению заключения о причинах заболевания несовершеннолетних обучающихся, будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц.