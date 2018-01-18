В Полярном объявили каникулы в связи с отравлением детей

18 Января 2018 года, 10:47

ПОЛЯРНЫЙ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В Полярном с 18 января объявлены каникулы. Такое решение было принято администрацией ЗАТО Александровск в связи с массовым отравлением детей. Об этом сообщил глава администрации ЗАТО Семён Кауров.

Как ранее сообщал «Би-порт», в школе №2 Полярного произошло массовое отравление: плохо себя почувствовали более 20% обучающихся, за медицинской помощью обратились около 40 человек, трое школьников были госпитализированы. По данному факту прокуратурой и следственным комитетом проводятся проверки.

«Примите мои искренние извинения за случившееся», - сказал Семён Кауров.