В Полярном объявили каникулы в связи с отравлением детей

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
Будь на связи с «Би-портом» Будь на связи с «Би-портом»
Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение» Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение»
«Би-порт» сменил адрес «Би-порт» сменил адрес
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года
 
 

Видеоновости16+

Против своей воли пенсионерка выращивает грибы на потолке
 
 
 
 

Курсы валют 18.01.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,9562
0,1974
1 USD
Доллар США
56,5925
0,2047
1 EUR
Евро
69,1730
0,1487
10 NOK
Норвежских крон
71,9366
0,3139
10 SEK
Шведских крон
70,4001
0,0525
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-12°
2.2 м/с
давление 761.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Бюджет Мурманской области на 2018 год будет скорректирован
18 Января 2018, 13:02
Бюджет Мурманской области на 2018 год будет скорректирован
Мурманск «потянет» увеличение зарплат бюджетникам после решения КС
18 Января 2018, 12:30
Мурманск «потянет» увеличение зарплат бюджетникам после решения КС
На выгрузку атомного ледокола «Арктика» потребуется более 920 млн рублей
18 Января 2018, 11:41
На выгрузку атомного ледокола «Арктика» потребуется более 920 млн рублей
Виновники массового отравления детей в Полярном будут наказаны
18 Января 2018, 11:28
Виновники массового отравления детей в Полярном будут наказаны
 
 
 
 

Самое читаемое

Из Мурманска в Осло, Пекин и Караганду можно будет улететь прямыми рейсами
17 Января 2018, 13:54
В Мурманске появилось новое автобусное депо
17 Января 2018, 16:13
Дубовой: региональный бюджет должен найти деньги на выполнение постановления КС о надбавках
17 Января 2018, 16:50
Александра Будова стала доверенным лицом Владимира Путина в Мурманской области
17 Января 2018, 13:38
Опознана женщина, найденная мёртвой в Териберке
18 Января 2018, 09:17
В Полярных Зорях началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
17 Января 2018, 17:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Образование » В Полярном объявили каникулы в связи с отравлением детей
 
 
 
 
18 Января 2018 года, 10:47

В Полярном объявили каникулы в связи с отравлением детей


ПОЛЯРНЫЙ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В Полярном с 18 января объявлены каникулы. Такое решение было принято администрацией ЗАТО Александровск в связи с массовым отравлением детей. Об этом сообщил глава администрации ЗАТО Семён Кауров.

Как ранее сообщал «Би-порт», в школе №2 Полярного произошло массовое отравление: плохо себя почувствовали более 20% обучающихся, за медицинской помощью обратились около 40 человек, трое школьников были госпитализированы. По данному факту прокуратурой и следственным комитетом проводятся проверки.

«Примите мои искренние извинения за случившееся», - сказал Семён Кауров.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Мурманчанин нарвался на сломанный нос
2.
Бюджет Мурманской области на 2018 год будет скорректирован
3.
Наркоторговцев из Североморска отправили в колонию на девять лет
4.
Мурманск «потянет» увеличение зарплат бюджетникам после решения КС
5.
10 февраля стартует «Лыжня России»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»