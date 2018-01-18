18 Января 2018 года, 16:54

ПОЛЯРНЫЙ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В связи с отравлением школьников города Полярный Марина Ковтун поручила усилить контроль над организацией питания школьников и воспитанников детских садов. Такое поручение она дала Министерству образования и науку Мурманской области и главе администрации ЗАТО Александровск Семёну Каурову.

14 января было принято решение о приостановлении образовательной деятельности в школе. На месте работают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, продолжаются мероприятия по дезинфекции помещений школы и пищеблока столовой.

На 17 января ситуация стабилизировалась. В целом зарегистрировано 36 обращений. Трое госпитализированных детей положительной динамикой готовятся к выписке. Предварительный диагноз – гастроэнтерит. Состояние других учеников не вызывает опасений.

Администрация ЗАТО Александровск по согласованию с Министерством образования приняла решение о начале в школе с 18 января каникул до принятия решения о возобновления учебного процесса.

«Нами приняты все меры к тому, чтобы сегодня полноценно провести расследование событий, которые произошли в этой школе, работаем на комбинате питания. Центр гигиены со своими специалистами провёл забор проб. Мы будем знать результат в ближайшее время. Мы меняем оборудование, и я надеюсь, что по истечении этой недели полноценно школа заработает, и учебный процесс наладится. Я с себя тоже ответственности не снимаю, поэтому в ближайшее время, когда закончится расследование, мы примем все меры к тому, чтобы виновные были наказаны, и мы полноценно решим эту проблему», – сказал Кауров.

Министр образования и науки Наталия Карпенко сообщила, что в ближайшее время на заседаниях рабочей группы по организации питания школьников будут заслушаны все муниципальные образования по вопросам организации и контроля над предоставлением качественного питания в школах.