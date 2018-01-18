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Сари
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Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Образование » Петиция за отмену учебы по субботам набрала почти 51 тысячу голосов
 
 
 
 
18 Января 2018 года, 17:30

Петиция за отмену учебы по субботам набрала почти 51 тысячу голосов


МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Петиция, призывающая федеральные власти отменить учёбу по субботам в средних школах в регионах Крайнего Севера, набрала почти 51 тысячу подписей.

Напомним, петиция была создана еще 9 декабря. Ее авторы отмечают, что «для детей учеба в школе – это такая же работа, как и для взрослых, и они имеют такое же право на отдых, как и взрослые граждане РФ», а «в условиях Крайнего Севера эта проблема приобретает катастрофический характер для здоровья наших детей».

Петиция обращена к президенту, правительству и Роспотребнадзору.

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