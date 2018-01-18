Петиция за отмену учебы по субботам набрала почти 51 тысячу голосов

18 Января 2018 года, 17:30

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Петиция, призывающая федеральные власти отменить учёбу по субботам в средних школах в регионах Крайнего Севера, набрала почти 51 тысячу подписей.

Напомним, петиция была создана еще 9 декабря. Ее авторы отмечают, что «для детей учеба в школе – это такая же работа, как и для взрослых, и они имеют такое же право на отдых, как и взрослые граждане РФ», а «в условиях Крайнего Севера эта проблема приобретает катастрофический характер для здоровья наших детей».

Петиция обращена к президенту, правительству и Роспотребнадзору.